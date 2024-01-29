В BROCARD заявили о новой информационной атаке против компании: кто за этим стоит и какова цель

На протяжении почти двух лет после начала полномасштабной войны лидер отечественного парфюмерно-косметического рынка BROCARD, уже более четверти века чисто и прозрачно ведущий свою деятельность в Украине, периодически подвергается агрессивным информационным атакам. За этим, как утверждается в заявлении группы компаний, стоят люди, заинтересованные в разрушении бизнеса в пользу своего.

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Так, 26 января 2024 года в некоторых СМИ вышла статья со ссылкой на малоизвестного "эксперта", который уже не в первый раз выражает сомнения в легитимности сделки по приобретению компании французским холдингом Philippe Bеnacin.

Особенно неуместно запуск очередной черной кампании против группы BROCARD выглядит на фоне недавнего заявления Президента Украины Владимира Зеленского, главной темой которого была необходимость всесторонней поддержки прозрачного отечественного бизнеса.

"Главное для государства и всего общества – чтобы у каждого из украинских предпринимателей были возможности для более активной экономической работы. Следовательно, и для того, чтобы украинские бюджеты могли больше ориентироваться на силы своей экономики. Государство, государственные институции, каждый из должностных лиц обязаны делать все возможное, чтобы способствовать легальному, "белому" бизнесу. Достойные рабочие места в Украине, работа каждого предприятия, которые остаются в легальном поле, – это одна из ключевых основ украинской силы", – сказал президент Украины.

Эти слова президента наилучшим образом характеризуют деятельность BROCARD. В компании привели несколько цифр.

"На момент полномасштабного вторжения сеть BROCARD насчитывала 97 магазинов в 26 украинских городах. Даже при закрытии ряда магазинов и временной блокировки ее деятельности, группе компаний удалось сохранить почти 70% сотрудников, которые все время продолжали официально получать заработную плату. Фонд оплаты труда совокупно за 2022 и 2023 годы составляет 872 млн грн", – говорится в заявлении BROCARD.

Также группа компаний BROCARD продолжала платить налоги в государственный бюджет. Сумма налогов, уплаченных группой BROCARD в бюджет за 2023 год, составила 590 млн грн. А за два последних года войны поступления в государственный бюджет составили 1 миллиард 263 млн грн.

Кроме этого, с начала полномасштабного вторжения группа компаний осуществляет постоянную адресную помощь ВСУ. К концу января 2024 года она составляет почти 190 млн грн.

"Развивать бизнес, который дарит людям красоту и положительные эмоции, находясь под постоянными обстрелами, – это, на мой взгляд, настоящий героизм. Я ни минуты не жалею о своем решении приобрести компанию и не перестаю гордиться достижениями руководства и коллектива BROCARD. Для меня все они – настоящие патриоты, которые заботятся о сотрудниках и их семьях, воплощают в жизнь мечты клиентов, платят налоги государству и помогают Вооруженным Силам бороться с захватчиками. Я счастлив, что могу внести свой вклад в это общее благородное дело", – говорит Филипп Бенасен, владелец BROCARD.

На сегодняшний день у компании 66 магазинов в 22 городах Украины и почти полторы тысячи сотрудников. Успешно развивается интернет-магазин компании brocard.ua, открытый в 2020 году. В декабре 2023 года было запущено мобильное приложение BROCARD.

"BROCARD, чья история в Украине начинается с 1997 года, несмотря на несколько смен владельцев, всегда был и остается украинским бизнесом. На протяжении более чем четвертьвековой истории компании ее магазины работали исключительно на территории нашего государства под руководством граждан Украины. BROCARD сегодня – это не просто сеть магазинов, это легендарный украинский бренд. Это символ красоты для нескольких поколений наших соотечественников. Это место, где сбываются мечты, где строятся карьеры", – подчеркивает неизменный директор компании Людмила Севрюк.

Владелец холдинга Филипп Бенасен, топ-менеджмент и все сотрудники BROCARD искренне рассчитывают на конкретную поддержку со стороны государства, которая позволит и дальше беспрепятственно развивать бизнес компании на украинском рынке и будет способствовать прекращению необоснованных информационных атак на BROCARD.

Филипп Бенасен – один из самых влиятельных игроков мирового парфюмерно-косметического рынка, гражданин Франции, глава Philippe Benacin Holding и директор компании Interparfums SA. До приобретения группы BROCARD в мае 2022 года Бенасен был ее партнером и поставщиком на протяжении более 20 лет.

Группа Benacin разрабатывает, производит и распространяет парфюмерию и косметику как эксклюзивный во всем мире лицензиат известных модных брендов (таких как Abercrombie&Fitch, Anna Sui, Boucheron, Coach, DKNY, Dunhill, Ferragamo, Graff, GU , Karl Lagerfeld, Kate Spade, MCM, Moncler, Montblanc, Oscar de la Renta, Repetto, S. Т. Dupont, Ungaro и Van Cleef&Arpels). Группа Benacin также является владельцем ароматов Lanvin и бренда Rochas.