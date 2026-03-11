В 2025 году ДТЭК вдвое увеличил подключение 'зеленой' и распределенной генерации к электросетям

В 2025 году компания ДТЭК увеличила количество подключенных к электросетям объектов в два раза до 5 тысяч.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В 2025 году количество объектов зеленой и распределенной генерации, которые подключили клиенты операторов систем распределения ДТЭК Сети в столице, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях увеличилось вдвое до более 5 тысяч установок по сравнению с предыдущим годом", – говорится в нем.

Отмечается, что больше всего подключений было на Киевщине – 2804 объектов, в Днепропетровской – 872, в Одесской – 887, в столице – 169.

Всего ДТЭК подключил к электросетям 24,5 тысяч объектов "зеленой" генерации.

"Каждый новый объект распределенной или зеленой генерации – это дополнительный элемент устойчивости для энергосистемы. В условиях, когда враг системно атакует крупные энергообъекты, децентрализованная генерация позволяет уменьшить нагрузку на сети и быстрее восстанавливать электроснабжение. Мы обеспечиваем комфортную и быструю возможность присоединения новых мощностей даже несмотря на постоянные ремонты после обстрелов. Это наш вклад в то, чтобы громады и бизнес имели больше энергетической автономии", – отметила генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.