Уникальный кейс: как правительственный Штаб вместе с крупными АЗС спас Украину от топливного кризиса

В Украине накануне отопительного сезона эксперты и чиновники снова говорят о возможных проблемах с накоплением необходимых на зиму запасов газа. Тогда как топливный рынок смог за время большой войны достичь впечатляющих результатов.

Дефицита бензина не будет, как и значительных скачков цен на стелах. Правительственному Штабу вместе с "Укрзалізницею" и крупными сетями АЗС удалось за считаные недели после начала полномасштабной войны сделать то, что еще недавно казалось маловероятным.

Эти действия не только спасли Украину от дефицита топлива, но и обеспечили стабильную работу рынка на последующие годы.

О том, как Украине удалось достичь топливной независимости от агрессора и возможно ли было избежать дефицита в начале большой войны, – читайте в материале OBOZ.UA.

Что важно знать:

Украина до начала полномасштабной войны зависела от топлива из РФ и Беларуси;

после начала полномасштабной войны большинство поставок было потеряно, а запасы (которых могло бы хватить на две недели без ажиотажного спроса) уничтожал враг;

дефицит удалось преодолеть за счет объединения усилий известных и "белых" сетей АЗС, "Укрзалізниці" и правительства;

в то же время "серые" "разливайки" просто исчезли с рынка, переждали и появились, как только ситуация стабилизировалась;

топливный рынок показал уникальный случай, когда правительство вместе с бизнесом смогло быстро преодолеть кризис.

Украина потеряла львиную долю поставок: что произошло после начала большой войны

Коротко о главном:

Европейские маршруты только формировались, но пропускная способность была крайне ограниченной. Поэтому заменить топливо из Беларуси и РФ было крайне сложно;

после начала большой войны Россия начала уничтожать запасы топлива, атаковала НПЗ, пыталась полностью остановить поставки;

ситуация была катастрофической: спрос превышал возможности импорта в разы.

До большой войны из РФ, Беларуси и Черным морем доставляли 85% дизтоплива и 55% бензина, эти поставки прекратились после 24 февраля 2022-го, рассказывают OBOZ.UA в Министерстве энергетики.

"В начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины ситуация на рынке топлива характеризовалась нестабильностью и признаками кризисной ситуации", – сдержанно комментируют в министерстве.

Президент Нефтегазовой ассоциации Украины Ярослав Старовойтенко объясняет: Украина была критически зависимой от поставок из России и Беларуси: более 60% дизеля, 37% бензина и почти половина сжиженного газа приходили именно оттуда.

"С первых дней вторжения эти каналы были полностью закрыты, морские порты заблокированы, а ракетные удары по нефтебазам уничтожили часть запасов. В марте рынок работал буквально "с колес", обеспечивая потребности армии и гражданских в режиме выживания", – вспоминает эксперт.

Апрель стал переломным: уничтожение Кременчугского НПЗ и масштабные потери инфраструктуры сделали дефицит топлива тотальным. Европейские маршруты только формировались, но пропускная способность была крайне ограниченной – разная ширина железнодорожного пути, нехватка цистерн и бензовозов, очереди на границе. Именно тогда украинцы впервые массово увидели нули на стелах.

В мае кризис достиг пика: спрос превышал возможности импорта в несколько раз, а государственное регулирование цен дополнительно сдерживало трейдеров от поставок.

Избежать дефицита топлива было невозможно

Коротко о главном:

никакие запасы не могли бы помочь избежать дефицита;

серые "разливайки" просто закрылись – они не пытались ввозить топливо из ЕС и просто решили "переждать";

одновременно белый бизнес объединил усилия с "Укрзалізницею" и правительством для того, чтобы наладить поставки из ЕС.

В Минэнерго уверены: Украина не имела возможности избежать дефицита топлива благодаря запасам в начале войны. Никакие запасы не могли помочь кризису. "Избежать дефицита топлива на рынке в течение мая-июня 2022 года не удалось бы, поскольку в первые месяцы действия военного положения в результате точечных ударов по нефтебазам и нефтеперерабатывающим мощностям были потеряны значительные запасы нефтепродуктов и возможности их производства", – уверены в Минэнерго.

В Нефтегазовой ассоциации Украины, которая объединяет ключевые компании отрасли, подтверждают: коммерческие запасы операторов покрывали максимум две недели среднего потребления. С началом войны эти объемы были быстро исчерпаны: спрос вырос за счет армии, волонтеров и критической инфраструктуры и внутренней миграции.

Вместе с тем большинство водителей пыталась заправить полный бак и сделать небольшие запасы, перевезти семью подальше от зоны боевых действий, а удары по нефтебазам и Кременчугскому НПЗ привели к физической потере части резервов.

"Ключевая проблема заключалась в невозможности оперативно восстановить эти исчерпанные резервы и удовлетворить стремительно растущий спрос. Блокада портов и разрушение внутренней инфраструктуры заставили Украину срочно перестраивать импорт на западное направление. Однако логистика через ЕС имела ряд системных ограничений", – объясняет Старовойтенко.

Пограничные пункты работали на пределе возможностей. Бензовозы вынуждены были стоять в общих очередях как на въезд, так и на выезд из Украины, что существенно увеличивало время доставки. Вместе с тем наблюдался дефицит бензовозов, соответствующих европейским стандартам, водителей, лицензий и разрешений на перевозку опасных грузов, а также разрешений на перевозку по территории ЕС.

Еще одна проблема – отличие железнодорожных путей (узкая в Европе, широкая в Украине) требовала или замены колесных пар, или перелива горючего на границе. Это требовало дополнительных терминалов, персонала, цистерн и времени.

Наконец – европейские нефтеперерабатывающие заводы не были готовы покрыть спрос на топливо, который стремительно вырос в Украине, что создавало дополнительное давление на рынок. Из-за уничтожения украинских нефтебаз страна потеряла возможность накапливать значительные запасы. Это заставило работать в режиме "с колес".

Сети АЗС и правительство сделали почти невозможное: как удалось выйти из кризиса

Коротко о главном:

"серые" наливайки снова появились на рынке, но только после того, как ситуация полностью стабилизировалась;

Минэнерго признает: именно крупные сети АЗС смогли договориться с европейскими поставщиками и быстро компенсировали потребности рынка;

государство смогло создать условия для того, чтобы сети АЗС смогли ввозить топливо в новых реалиях и ликвидировало часть бюрократических преград.

Минэнерго признает: значительный вклад в преодоление дефицита сделали сети АЗС. Именно они договаривались с европейскими поставщиками о поставках дополнительных объемов топлива. Украинские сети АЗС также купили дополнительные автоцистерны и организовали быструю доставку топлива в Украину.

"Участниками рынка нефтепродуктов были приняты оперативные меры по проведению масштабной работы с европейскими производителями моторных топлив для заключения кратко- и долгосрочных контрактов по поставке дополнительных объемов в Украину; закупке дополнительных автоцистерн и организации быстрой доставки топлива в Украину; организации поставок с использованием на таможне "зеленого коридора"; доставке по железной дороге и автотранспортом до потребителей", – заявили в Минэнерго.

Стоит отметить, что ситуацию спасали именно белые и известные сети, которые платят налоги и берут на себя ответственность. Серые "разливайки", которые не платят налоги, работают в "серую", с рынка после начала большой войны просто исчезли. Они ничем не рисковали и ждали, когда ситуация стабилизируется. Сейчас они вновь предлагают свои услуги.

После февраля 2022-го именно гибкость и скорость действий известных участников рынка позволили Украине избежать затяжного топливного кризиса. Операторы АЗС и трейдеры фактически с нуля перестроили всю систему импорта: организовали поставки через Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию, создали маршруты через Дунайские порты, привлекли баржи и небольшие танкеры дедвейтом 2-6 тыс. тонн, которые до этого почти не использовались.

"Сети увеличили парк бензовозов, инвестировали в новые логистические решения и активно координировались с Правительством, Нацполом для оптимизации очередей на границе (как мы уже ранее отмечали, бензовозы стояли в общих многокилометровых очередях на въезд и выезд из Украины, только потом были организованы для них "зеленые коридоры" с сопровождением Нацпола)", – рассказывает Ярослав Старовойтенко.

Кроме того, бизнес оперативно адаптировал договорную политику и финансовые условия, чтобы в кризисных условиях обеспечить предоплату европейским поставщикам и гарантировать постоянство цепей. Участники рынка также активно работали с правительством: продвигали "зеленые коридоры" для автоцистерн, упрощение таможенных процедур, отмену административных барьеров на ценообразование, а также упрощение перемещения бензовозов по территории ЕС.

"Именно этот союз государства и бизнеса – когда каждая компания брала на себя риск и расходы, – в итоге позволил к середине лета 2022 года остановить дефицит и постепенно вывести рынок в состояние относительной стабильности", – рассказывают в ассоциации.

Для преодоления кризиса правительство создало Оперативный штаб (его возглавляла действующий премьер-министр Юлия Свириденко), который быстро наработал ряд изменений. В частности, вместе с Верховной Радой введена упрощенная система налогообложения в части отмены акцизов на топливо и снижения до 7% НДС.

Разрешили вводить в оборот топливо стандартов Евро-3 и Евро-4 и упростили ввоз моторного топлива из стран, входящих в Европейский Союз, отменили декларирование, изменения розничных цен на топливо.

Много было сделано и "Укрзалізницей". После потери портов и беларуского направления именно железнодорожные маршруты стали основой для завоза топлива из ЕС. Компания расширила пропускную способность на западных границах, переориентировала парк цистерн и организовала перегрузку на стыках путей разной ширины.

Украина достигла полной топливной независимости от РФ и Беларуси

Если в 2021 году почти весь импорт поступал по железной дороге (99%), то уже в 2022 году доля железнодорожных перевозок упала до 49%. Основным каналом стал автомобильный транспорт – 33% импорта бензина (против 0% годом ранее), еще 18% обеспечивал морское направление.

Украинские импортеры нарастили автомобильные поставки, параллельно восстанавливая возможности железной дороги: в 2023 году ее доля уже составила 44%, а в 2024-м – 63%. Морское направление, наоборот, постепенно снизилось с пиковых 18% в 2022-м до 11% в 2024-м.

И теперь возможность повторения кризиса 2022 года крайне низкая. Логистика адаптирована: создано несколько параллельных маршрутов, включая использование Дунайских портов, расширена пропускная инфраструктура на западных границах, увеличен парк бензовозов и цистерн.

Кроме того, бизнес и правительство имеют отработанные механизмы реагирования. В то же время риски остаются: ракетные удары по нефтетерминалам, блокирование морских путей или пиковый рост спроса могут локально создавать напряжение. Но благодаря диверсификации источников и накопленному опыту рынок уже не настолько уязвим к одномоментному "обвалу", как это было в 2022-м.

Топливный рынок показал: совместные усилия правительства и бизнеса способны привести к невероятным результатам. При этом этот кейс также доказал: в кризисной ситуации рассчитывать стоит только на белый бизнес, который исправно платит налоги и берет на себя ответственность.