Ультиматум подействовал: работники добились от Boeing огромного повышения зарплаты

Сотрудникам гиганта авиастроительной индустрии Boeing увеличат зарплаты на 25%. Таким образом компания достигла предварительного соглашения с профсоюзом, чтобы предотвратить масштабную забастовку 13 сентября.

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Как сообщает агентство Reuters, согласно условиям соглашения, зарплаты будут постепенно повышаться в течение четырех лет. Кроме того, Boeing обязуется строить следующий коммерческий самолет в районе Сиэтла.

Это важная победа для новой гендиректора Boeing Келли Ортберг, возглавившей компанию в прошлом месяце с мандатом вернуть качество на авиастроительном предприятии. Кроме того, первое за 16 лет полноценное трудовое соглашение будет также предусматривать лучшие пенсионные выплаты и предоставление профсоюзу большего влияния на безопасность и качество производственного процесса.

Профсоюз, представляющий более 32 000 работников Тихоокеанского северо-запада США, назвал это соглашение лучшим контрактом, который он никогда не заключал. Ожидается, что соглашение члены профсоюза будут утверждены 12 сентября.

Соглашение должны поддержать члены профсоюза. Если же Стачка возможна, если две трети из них проголосуют за остановку производства, 13 сентября состоится масштабная забастовка.

Кроме того, в прошлом месяце компания Boeing согласилась признать себя виновной по статье о мошенничестве в связи с крушением двух авиалайнеров, в результате чего погибли 346 человек. В этой связи корпорация согласилась выплатить штраф в размере 243,6 млн долларов. Это потенциально ставит под угрозу способность Boeing заключать выгодные правительственные контракты, в том числе с министерством обороны США и NASA, а также вызвало критику со стороны семей жертв авиакатастроф – адвокаты некоторых из них выразили готовность бороться за ее отмену. По их мнению, Boeing должен предстать перед судом и испытать более серьезные финансовые затраты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Boeing временно прекращает обслуживание и предоставление технической поддержки российским авиаперевозчикам. Таков ответ компании на войну в Украине, развязанный Россией.

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