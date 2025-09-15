"Укрпочта" будет бесплатно доставлять посылки, но есть условие: что нужно скачать

"Укрпочта" запустила новое мобильное приложение. Утверждается, что оно позволит пользователям автоматически отслеживать все посылки, связанные с их номером телефона, получать подробную информацию об отправке и push-уведомления об изменениях статуса доставки. При этом за скачивание программы будут предоставляться три бесплатные отправки.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Он отметил: в настоящее время доступна бета-версия приложения.

"Мы приглашаем ее загрузить, тестировать и оставлять отзывы – там есть специальная форма. Напишите о багах, некорректной работе или о том, что можно изменить для удобства (например, заменить кнопку свайпа (проведение пальцем по сенсорному экрану для выполнения действия. – Ред.) и т.д.)", – говорится в сообщении.

При этом утверждается: все, кто загрузит бета-версию нового приложения "Укрпочты", получат три бесплатных отправки посылок по тарифу "Приоритетный". Заявленная цель – дать возможность клиентам "протестировать весь опыт" работы с программой.

Какие услуги можно получить в новом приложении "Укрпочты" уже сейчас

Push-уведомление.

В них будет сообщаться о поступлении посылок, изменении статуса доставки, напоминании о получении, новых акциях и промокодах.

Автоматическое отображение отправок.

"Все посылки, связанные с номером телефона, автоматически появляются в приложении с момента их регистрации. Больше не нужно ждать трек-номер", – объяснил Смилянский.

Подробный треккинг.

Должна будет отображаться вся информация о посылке: маршрут, отправитель, получатель, тариф, статус, детали оплаты и штрихкод для сканирования в отделении.

Список созданных отправлений.

Возможность выбрать опцию по цене и срокам доставки посылки при ее создании.

Универсальный поиск отправлений.

Интерактивная карта отделений с адресами, графиком работы, их типом и возможностью проложить маршрут.

"Еще одно важное удовольствие – уже доступная онлайн-оплата. Правда, в бета-версии пока только на этапе создания отправки", – отметил Смилянский.

Какие услуги ожидаются

Вместе с тем, по его словам, к запуску готовится еще ряд функций. Он будет проведен в 2 этапа. Так, сначала появятся возможности:

Управления посылкой.

Речь идет о переадресации и смене получателя.

Утверждается, что "все будет бесплатно до прибытия в отделение".

Оплаты посылки, которая направляется к получателю.

"После этого "Укрпочта" упразднит все бумажные заявления в отделениях. Все будет онлайн или через колл-центр", – рассказал гендиректор компании.

После этого "Укрпочта" планирует ввести:

Прием платежей.

Заказ товаров, марок, лекарств и т.д.

Где скачать

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрпочта" ввела "экспресс-окна" в более чем 1 500 отделениях, чтобы клиенты могли получать и отправлять посылки всего за 30-45 секунд. Отмечается, что это решение позволит разделить потоки посетителей и существенно сократить очереди.

