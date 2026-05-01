'Укрнафта' уплатила почти 9 млрд грн налогов в первом квартале 2026 года

"Укрнафта" уплатила 8,86 млрд грн налогов, сборов и таможенных платежей в государственный бюджет в I квартале 2026 года.

"Всего с момента перехода компании под государственное управление объем уплаченных налогов, сборов и таможенных платежей за 2023–2026 годы превысил 106 млрд грн, – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура. – Это системный вклад компании в поддержку экономики и финансирование потребностей государства, в частности Сил обороны. Спасибо команде за стабильную работу и результат".

По итогам 2025 года "Укрнафта", как часть Группы Нафтогаз, уплатила 28,8 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.