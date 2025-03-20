Ukrnafta обновила дизайн топливных талонов и усилила их защиту

UKRNAFTA начинает обновление дизайна топливных талонов и усиливает их защиту от подделок. Новые талоны выполнены в современной стилистике бренда компании с преобладанием темно-синих цветов, отвечающих визуальному оформлению сети АЗК.

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Введение талонов с новым дизайном будет происходить постепенно. Старые талоны остаются в силе до полного завершения их обращения. Функциональность талонов остается неизменной. Клиенты по-прежнему получат стабильный и удобный сервис.

Обновление дизайна также сопровождается внедрением дополнительных элементов защиты, что позволит еще более эффективно противодействовать мошенничеству.

Компания отмечает, что во избежание рисков подделок необходимо:

Обращаться в ООО "Укрнафта-Снаб" по телефону 0 800 404 000 или по электронному адресу [email protected].

Использовать мобильное приложение UKRNAFTA для приобретения горючего на свой кошелек.

Не покупать талоны из-за сомнительных сайтов, у неизвестных лиц, по подозрительно низким ценам или "с рук" или из-за объявления.

Призываем клиентов всегда использовать официальные каналы продаж талонов. Это единственная гарантия защиты ваших средств от мошенничества.

Спасибо, что выбираете UKRNAFTA!

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 544 заправки (461 собственных и 83 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.