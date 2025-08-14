В Украине будут продавать авто по новым правилам: что нужно знать
В Украине изменили правила продажи автомобилей – теперь при заключении сделки нужно обязательно иметь документ, подтверждающий реальную стоимость транспортного средства. Нововведение касается прежде всего автосалонов и торговцев подержанными авто и повлияет на порядок налогообложения. В частности, налоги будут рассчитываться не с условной, а с подтвержденной цены машины, что должно уменьшить схемы занижения стоимости при продаже.
14 августа 2025 года Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок государственной регистрации транспортных средств и Порядок осуществления торговли транспортными средствами и их частями, которые имеют идентификационные номера. Такие изменения внедряют нормы закона №4149-IX и направлены на упрощение процессов купли-продажи авто, повышение прозрачности рынка и уменьшение бюрократии для бизнеса.
Отныне предприниматели, которые занимаются продажей автомобилей, не обязаны перерегистрировать транспортные средства на себя перед дальнейшей продажей. Ранее это был обязательный этап, который отнимал время, деньги и создавал дополнительную нагрузку на сервисные центры МВД. Для автосалонов, площадок и комиссионных магазинов это означает:
- меньше расходов на оплату регистрационных услуг;
- более быстрый оборот товара без лишних остановок;
- меньше бюрократических процедур, ускоряющих сделки.
Ранее схема выглядела так: чтобы перепродать машину, предприниматель сначала должен был оформить ее на себя, а уже потом продавать. Это не только замедляло работу, но и делало бизнес менее гибким. Теперь все значительно проще, ведь если автомобиль уже зарегистрирован, его можно продавать напрямую, без промежуточной регистрации.
Обновление коснулось и информационно-поисковой системы учета субъектов торговли транспортными средствами. Теперь это – официальная база данных компаний, которые имеют право торговать транспортом и запчастями с VIN-номерами. Она позволит:
- быстро проверять законность деятельности продавца;
- делать рынок более прозрачным и для государства, и для покупателей.
По словам инициатора законопроекта, главы финансового комитета Даниила Гетманцева, рынок б/у авто до войны составлял 1,7 млн машин в год, а в 2024 году ожидается 1,5 млн. Однако "в белую" продается лишь около 2,5 % таких сделок. Отмена промежуточной регистрации позволит:
- вывести значительную часть рынка из тени;
- увеличить поступления в бюджет;
- ликвидировать схемы уклонения от налогов.
Как будет работать новая процедура
- прием авто на площадке – оценка и проверка без визита в сервисный центр.
- первый договор – бывший владелец получает деньги, компания становится юридическим владельцем.
- второй договор – продажа конечному покупателю с перерегистрацией в сервисном центре МВД.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, если после продажи автомобиля действует полис автогражданки, он автоматически переходит новому владельцу и продавец уже не сможет вернуть неиспользованные средства. Если же это льготная страховка, пользоваться ею можно только при строгих условиях, иначе страховщик может потребовать возмещения.
