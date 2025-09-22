Украинцы продают вещи в интернете, а потом теряют деньги: разоблачена мошенническая схема
На торговых онлайн-площадках в Украине распространяются разнообразные мошеннические схемы, направленные как на продавцов, так и на покупателей. Цель злоумышленников всегда одна – обманом заставить жертв самостоятельно предоставить персональные данные к картам.
Об этом предупредили в Киберполиции. Правоохранители назвали одной из самых распространенных схем на торговых площадках является фишинг – это выманивание персональных данных с помощью мошеннических ссылок.
Как обманывают мошенники-покупатели
- Мошенник пишет продавцу, что его заинтересовал товар, но, мол, фото товара на сайте не загружается, и для решения этой проблемы предлагает перейти в мессенджер (например, Viber, Telegram или WhatsApp), чтобы получить больше фото товара и обсудить детали.
- Мошенник говорит, что готов купить товар, и присылает ссылку для "получения денег", которая ведет фишинговый сайт (он может копировать дизайн настоящего платежного сайта или сайта банка), где продавца просят ввести данные банковской карты (номер, срок действия, CVV-код).
- Продавец переходит по ссылке, где вводит персональные банковские данные, после чего они автоматически становятся известны мошеннику, что позволяет злоумышленнику похитить деньги со счетов.
Как защитить свои средства
- Следует обсуждать детали сделки только в чате или приложении торговой площадки и игнорировать предложения перейти в мессенджеры.
- Стоит сохранять осмотрительность в отношении ссылок для "получения денег" – чаще всего это ловушка для сбора ваших карточных данных.
- Получить деньги на карту можно, сообщив ее 16-значный номер (на лицевой стороне карты). А CVV-код (трехзначный номер на обороте), коды банков и мобильных операторов, а также пароль к интернет-банкингу следует хранить в тайне.
Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным Генеральной прокуратуры, в 2025 году количество мошенничеств в Украине уменьшилось в 1,5 раза, больше всего производств открыто в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. В то же время только каждое пятое уголовное производство доходит до суда.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!