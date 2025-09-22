Украинцы продают вещи в интернете, а потом теряют деньги: разоблачена мошенническая схема

На торговых онлайн-площадках в Украине распространяются разнообразные мошеннические схемы, направленные как на продавцов, так и на покупателей. Цель злоумышленников всегда одна – обманом заставить жертв самостоятельно предоставить персональные данные к картам.

Видео дня

Об этом предупредили в Киберполиции. Правоохранители назвали одной из самых распространенных схем на торговых площадках является фишинг – это выманивание персональных данных с помощью мошеннических ссылок.

Как обманывают мошенники-покупатели

Мошенник пишет продавцу, что его заинтересовал товар, но, мол, фото товара на сайте не загружается, и для решения этой проблемы предлагает перейти в мессенджер (например, Viber, Telegram или WhatsApp), чтобы получить больше фото товара и обсудить детали.

(например, Viber, Telegram или WhatsApp), чтобы получить больше фото товара и обсудить детали. Мошенник говорит, что готов купить товар, и присылает ссылку для "получения денег", которая ведет фишинговый сайт (он может копировать дизайн настоящего платежного сайта или сайта банка), где продавца просят ввести данные банковской карты (номер, срок действия, CVV-код).

(он может копировать дизайн настоящего платежного сайта или сайта банка), где продавца просят ввести данные банковской карты (номер, срок действия, CVV-код). Продавец переходит по ссылке, где вводит персональные банковские данные, после чего они автоматически становятся известны мошеннику, что позволяет злоумышленнику похитить деньги со счетов.

Как защитить свои средства

Следует обсуждать детали сделки только в чате или приложении торговой площадки и игнорировать предложения перейти в мессенджеры.

и игнорировать предложения перейти в мессенджеры. Стоит сохранять осмотрительность в отношении ссылок для "получения денег" – чаще всего это ловушка для сбора ваших карточных данных.

Получить деньги на карту можно, сообщив ее 16-значный номер (на лицевой стороне карты). А CVV-код (трехзначный номер на обороте), коды банков и мобильных операторов, а также пароль к интернет-банкингу следует хранить в тайне.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным Генеральной прокуратуры, в 2025 году количество мошенничеств в Украине уменьшилось в 1,5 раза, больше всего производств открыто в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. В то же время только каждое пятое уголовное производство доходит до суда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!