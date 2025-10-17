Украинцы получают мошеннические сообщения в Viber: как пытаются обмануть пользователей

В Украине активизировались мошенники, которые распространяют информацию о том, что мессенджер Viber станет платным "уже в следующую субботу". Это старый фейк, который периодически циркулирует уже по меньшей мере семь лет.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, это является старым фейком, который периодически циркулирует с 2018 года.

Как действуют мошенники

Пишут пользователям мессенджера, что "уже в следующую субботу Viber станет платным" – мол, каждое сообщение будет стоить 0,01 евро .

. Призывают " переслать это сообщение 10 контактам , чтобы мессенджер остался бесплатным".

, чтобы мессенджер остался бесплатным". Уверяют, что после этого " логотип станет синим ".

". Если этого не сделать, Viber якобы "активирует счет" и будет взимать плату.

Как есть на самом деле

"Это старый фейк, который циркулирует в сети как минимум с 2018 года. Его текст неоднократно "оживал" в новых волнах рассылок. В сообщении нет никаких конкретных дат, официального источника или подтверждения от компании Viber. Фразы, как "в следующую субботу" без указания даты, присутствуют в сообщении для имитации актуальности", – заверили в ЦПД.

Эксперты добавили, что ни один мессенджер (например, Viber, WhatsApp или Telegram) не станет платным без официального уведомления от компании, которой он принадлежит. К тому же, если пользователь не предоставлял свои платежные данные, ни одно приложение не может автоматически списывать средства.

"Подобные рассылки являются определенным "тестом на доверие". Полученные данные могут быть использованы для подготовки дезинформационных кампаний или фишинговых атак", – объяснили специалисты по кибербезопасности.

в Украине нередко фиксируются случаи мошеннических списаний с банковских карт. Потери порой достигают десятков и сотен тысяч гривен. И хотя нередки случаи, когда кража происходит не по вине клиента, часто банки отказываются признавать свою вину и компенсировать потерю.

