Украинцы вынуждены работать в Польше по 12 часов в сутки и сталкиваются с угрозами: от их возвращения зависит будущее страны

Украинцы в Польше легко находят работу, однако в большинстве случаев это относительно низкооплачиваемый и тяжелый физический труд. Беженцы без знания языка и подтверждения дипломов не могут полноценно конкурировать на рынке труда с поляками. В то же время украинский рынок труда критически нуждается в возвращении беженцев домой. От этого зависит и экономическое восстановления после войны.

О том, какие условия работы предлагают украинцам в Польше и почему их возвращение необходимо Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцы в Польше: работы много, но дома лучше

В Польше нашли работу 84% трудоспособных беженцев, говорится в данных миграционной платформы EWL. Все украинцы, которые могли и хотели работать, работу нашли. Руководитель канцелярии польского министра Марек Куцхинский на конференции "Европа Карпат" заявил, что украинцы не занимают рабочие места, которые могли бы достаться гражданам Польши, а уменьшают уровень безработицы.

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Действительно, большая часть украинцев работают там, где не хотят поляки. Это по польским меркам малооплачиваемая и тяжелая физическая работа. Украинцы с высшим образованиям для трудоустройства по специальности должны подтвердить диплом, выучить язык, а еще выиграть конкуренцию с поляками. Поэтому часто находят работу на складах, в супермаркетах, на сборах ягод, на фабриках и заводах. И хотя в большинстве случаев зарплата здесь значительно выше, чем на аналогичной работе в Украине, возможностей получить высокооплачиваемую работу по специальности в собственном государстве значительно больше.

"Я, когда искала работу, понимала, что мне с моей специальностью нужно искать физическую работу. В Украине я работала секретарем, по образованию социальный работник, но ни дня не работала по специальности. Была секретарем, деловодом в Киеве. Работа мне очень нравилась, общение с людьми, коллектив у меня был очень хороший. А в Польше - кому нужен секретарь с таким уровнем польского? Устроилась в супермаркет. Моя зарплата в гривнях где-то 32 тыс. грн. Для нас это много, в Киеве я зарабатывала 25 тыс. грн. Но дома со своей зарплатой я еще и откладывала, а тут - все сложнее. Нет родительской дачи, нет такого количества друзей и знакомых", – рассказывает 32-летняя киевлянка Валентина.

Девушка находится в Польше с марта 2022-го. Она также забрала в Польшу пожилую маму, а ее парень погиб, защищая Родину. Валентина трижды собиралась возвращаться домой, но квартиру в Киеве они сдали в аренду и теперь планирует перед возвращением "накопить деньги".

"Я очень хочу вернуться. Но чем дольше нахожусь в Польше, чем сложнее это сделать. Во-первых, это надо квартирантов выселять. Во-вторых, мама читает все новости и все еще очень боится. А зимой же могут быть отключения света снова. Что тогда делать? У меня квартира на девятом этаже, маме очень тяжело будет пешком подниматься. А если будут блекауты, как тогда?" – говорит Валентина.

Секретарь из Киева в результате трудоустроилась в польский супермаркет: смена длится по 11 часов, а ежемесячный заработок позволяет "выходить в ноль". В профильной группе в Facebook, где украинцы делятся опытом работы в Польше, можно найти сотни негативных отзывов. Самый распространенный из них: работать приходится по 11-12 часов, за весь день есть всего два перерыва по 15 минут, в лучшем случае будет один выходной в неделю.

Также часто украинцы жалуются на работодателей. В отличие от Украины, здесь распространена практика штрафов, часто заработок нестабилен и зависит от объемов сделанной работы. "Работает сейчас подруга на изготовление и упаковке вареников. 12 часов смена. В месяц два выходных бывает. Месяц работает и уже хочет бежать", – пишут в группе.

Украинцы часто становятся жертвами мошенников

Еще одна проблема: мошенничество при трудоустройстве. На рынке труда действуют посредники. Крупные компании обращаются к ним для поиска, например, большого количества сезонных работников. При этом такие агентства-посредники должны работать за счет работодателя. А если они берут деньги у соискателей, практически наверняка можно утверждать, что это мошенники.

И если поляки хорошо знают, как найти работу, куда обратиться и кому нельзя давать деньги, то осведомленность среди украинцев находится на значительно более низком уровне. Представляясь рекрутинговой компанией, мошенники предлагают украинцам огромные оклады. Например, работу упаковщика с зарплатой от 80 тыс. грн. Это в несколько раз выше рыночной суммы. Но при обращении к такому "рекрутеру" оказывается, что для получения вакансии нужно оплатить расходы, например, на униформу или документу. Мошенники уговаривают прислать деньги, а после пропадают.

"Я сама устроилась через парня, он переехал со мной и нашел работу. Работаем в строительном магазине. А вот моей сестре не повезло. Она пошла на работу в семью: должна была помогать с уборкой, закупкой продуктов и готовить только три раза в неделю. Обещали ей платить 600 евро в месяц, а в результате через месяц сказали, что она все не так делает, заплатили 300 евро и просто выставили на улицу. Еще сказали, что если будет жаловаться, позвонят в полицию и вообще ее депортируют как преступницу", – рассказывает украинка из Днепра Марина, которая уже больше года находится в Польше.

Без возвращения украинок восстановить экономику Украины будет крайне сложно

Украина уже сейчас столкнулась с масштабным дефицитом на рынке труда. По словам Натальи Слинько, операционного директора grc, не удается комплектовать целые цеха. Бизнес не может работать и развиваться в ситуации, когда на рынке крайне сложно найти необходимых специалистов.

Bloomberg Economics рассчитал, что потери Украины в случае, если украинцы не вернутся домой, составят около 20 млрд долларов в год или 10% довоенного ВВП. Это огромная сумма. Фактически Украина не сможет быстро восстановиться после войны без возвращения беженцев. И от выбора украинцев: оставаться в Польше или возвращаться домой, зависит будущее всей страны.

При этом Польша, как и другие страны, не заинтересованы в возвращении украинских беженцев домой. Они также испытывают нехватку квалифицированных работников в своих странах, демографический кризис. Фактически украинцы будут выбирать не только между зарплатами и условиями жизни, но и между тем, помогать восстанавливать собственную страну, либо же работать в пользу другого государства.