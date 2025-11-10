Украинцев в очередной раз атакуют письмами от "налоговой": как не попасть на крючок аферистов

В Украине начали массово присылать фейковые письма якобы от ГНС (Государственная налоговая служба), которые содержат вредоносные файлы и могут заражать компьютеры. Открывать такие вложения категорически запрещено, чтобы не потерять данные и не позволить мошенникам доступ к системе.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба. Фишинговые сообщения направлены на то, чтобы получить конфиденциальные данные пользователей или установить вредоносное программное обеспечение на их компьютеры.

Мошенники используют специальные методы маскировки электронных адресов, делая их похожими на официальные адреса ГНС, например, [email protected] или [email protected]. На самом деле эти адреса не имеют никакого отношения к налоговой службе. "Срочное уведомление: Уточнение налоговой отчетности по результатам проверки", – обычно так формулируется

Эксперты предупреждают, что открытие прикрепленных файлов в таких сообщениях может привести к запуску вредоносных программ, которые дают мошенникам скрытый доступ к компьютеру пользователя. Злоумышленники активно используют архивы .zip и .rar, а также исполняемые файлы с расширением .exe или .scr, которые способны инфицировать систему вирусами или троянами.

ГНС отмечает, что служба не отправляет такие сообщения и никоим образом не связана с фейковыми письмами. Все полученные подозрительные сообщения следует игнорировать и не открывать вложения, даже если адрес отправителя выглядит официально.

Специалисты советуют соблюдать правила кибергигиены. Следует проверять достоверность писем, не загружать сомнительные файлы, пользоваться антивирусными программами и быть особенно внимательными к электронным сообщениям, требующим срочных действий или передачи личных данных.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, которые заманивают жертв обещаниями "оформить карту для получения выплаты 6500 гривен". Именно такую сумму единовременной денежной помощи социально уязвимым украинцам ранее согласовал Кабмин.

