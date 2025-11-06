Обещают выплату, а взамен воруют деньги: в Украине появилась новая схема с "зимними 6500 грн"

В Украине активизировались мошенники, которые заманивают жертв обещаниями"оформить карту для получения выплаты 6500 гривен". Именно такую сумму единовременной денежной помощи социально уязвимым украинцам ранее согласовал Кабмин.

Видео дня

Злоумышленники решили использовать эту возможность на свой счет и начали присылать ссылки на страницы, где надо указать персональные данные банковских карточек, и взамен воруют с них деньги. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Вижу активизацию ботоферм мошенников, которые предлагают "оформить карту для получения выплаты 6500 гривен". Напоминаю: никогда не переходите по сомнительным ссылкам и не передавайте данные своей банковской карты. Ни один государственный орган не рассылает ссылки через сторонние сервисы", – отметил Гетманцев.

Советы украинцам

Не оформлять "специальные" карточки для государственной помощи.

Подавать заявки на большинство выплат через Дію.

Игнорировать "предложения" от "посредников" и не передавайте им свои данные.

Украинцев обманывают "выплатами от ООН"

Также недавно было обнаружено, что мошенники в сети предлагают украинцам выплату 10,8 тыс. грн "от ООН". Чтобы схема казалась правдоподобной злоумышленники, указывают один из украинских банков для "получения" денег – якобы для этого надо подать заявку на получение помощи на фальшивом сайте.

Но следует учитывать, что ООН не проводит выплаты по такому механизму и не предоставляет финансовую поддержку через сторонние непроверенные сайты. Но Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) действительно оказывало помощь в объеме 10 800 грн украинским гражданам:

вынужденно перемещенным лицам, которые переместились в течение последних 6 месяцев;

тем, кто после вынужденного перемещения в связи с военными действиями вернулся в Украину или места постоянного проживания после 24.02.2022.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в киберполиции называют схему.с "выплатами" от государства, ООН или других международных организаций одной из самых распространенных в Украине. Как еще обманывают украинцев, читайте в материале на нашем сайте.

