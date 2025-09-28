Украинцам рассказали о новом "большом строительстве": что делают для Львовщины

Во Львовской области строят новый мост. Он будет находиться на автодороге Т-14-24 Сколе – Славское в населенном пункте Гребенов. Его длина составит 64 метра.

Об этом сообщили в Агентстве восстановления. Там отметили: также строят подходы к мосту, с помощью которых его соединят с дорогой.

"Автомобильная дорога Т-14-24 обеспечивает устойчивое транспортное сообщение между общинами. И важна для развития туризма, экономики и социальной инфраструктуры в горном регионе Львовщины", – говорится в сообщении.

В Агентстве напомнили: сам мостовой переход был построен в 1961 году. А его капитальный ремонт производился только один раз.

"Так что мост находился в аварийном состоянии. После обследования специалисты решили построить новое сооружение вблизи старого", – рассказали специалисты.

Как идут работы

В целом же, отмечается, уже завершены работы по монтажу буронабивных свай. А также:

Насадок.

Колонн.

Ригелей.

Подферменников.

"Начат монтаж балок. Следующим шагом станет устройство накладной плиты, опалубки, переходных плит, тротуаров с обеих сторон и бордюрного камня", – рассказали в Агентстве.

Что хотят построить для Львова

Тем временем, "Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) в ряд городов на западе страны. Речь, в частности, о Львове, Ужгороде, Черновцах. В компании:

Намерены соединить эти города для осуществления в них пересадок на международные маршруты поездов.

Уверены, что "это маршруты, которые интересны, даже когда откроется авиация".

"Из Киева в Вену будешь ехать очень долго поездом. Но вот из Львова ночным поездом или "Интерсити" в Вену, Прагу, Краков, Варшаву – это точно может выигрывать", – рассказал глава правления компании Александр Перцовский.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Киеве до 1 декабря частично ограничили движение по Южному мосту. Здесь дорожные работники проведут ремонтные работы.

