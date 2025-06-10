Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин на АЗС: чего ожидать в ближайшие дни

За прошедшие сутки стоимость бензина А-95 на украинских АЗС не изменилась. Как и днем ранее, крупные сети продают его в среднем по 54,59 грн/л. В то же время, в экспертных кругах ожидают, что небольшие сети заправок могут пойти на уступки клиентам – однако, констатируется, на общую ситуацию это не повлияет.

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В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 49,5-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Укр-Петроль – 49,5 грн/л. А также Авантаж 7 – 49,95 грн/л.

Что будет с ценами на украинских АЗС

В то же время, отмечается в материале delo.ua, цены на бензин остаются стабильными. А потому на этой неделе (заканчивается 15 июня) "не стоит ожидать, что цены на стелах АЗС изменятся".

Тем не менее, подчеркивается, борьба за клиентов может заставить мелкие сети заправок пойти на точечное снижение цен – в частности, проводить акции. Причина – низкие продажи.

"Мелкие сети АЗС усилят борьбу за клиента. Из-за слабых продаж бензина ... к традиционным акциям выходного дня, которые проводят крупные сети могут присоединиться и небольшие региональные", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.

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