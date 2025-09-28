Украинцам позволят бесплатно снимать жилье? За что могут проголосовать нардепы

В Украине может появиться бесплатная аренда жилья. Однако не для всех – только для тех, кто не сможет позволить себе социальную аренду. Т.е, съем жилья из специального фонда на льготных условиях.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила: для появления в Украине аренды с правом выкупа идет работа над правительственным законопроектом № 12377 "Об основных принципах жилищной политики". Сейчас его готовят ко второму чтению.

Нардеп объяснила: одна из ключевых норм законопроекта – создание в Украине Фонда социального жилья, государственного и муниципального. По словам Шуляк, из фонда жилье будет предоставляться временно:

В социальную аренду – когда расходы на аренду не будут превышать 25-30% дохода семьи;

Как служебное.

В то же время, предполагается, что в отдельных случаях государство будет брать на себя все расходы. Дело в том, что стоимость такой аренды хотят максимально подвязать к доходу семьи. И если человек будет неплатежеспособным, "социальная аренда может быть для него даже бесплатной".

Впрочем, не исключено, что предоставленную бесплатную аренду украинцам смогут отменять. Как, собственно, и наем жилья за небольшие деньги.

Как пояснила нардеп, сейчас в ЕС аренда социального жилья зависит от нескольких параметров, в частности:

Дохода арендатора.

Текущих рыночных условий.

В то же время арендодатель проводит ежегодный мониторинг доходов нанимателя за предыдущий год. По его результатам принимается решение об условиях дальнейшего сотрудничества.

"Если его среднемесячный совокупный доход за предыдущие два года подряд стал выше, это является основанием для прекращения договора. Но мы не копируем опыт ЕС, а адаптируем под украинские реалии", – объяснила Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA, еще осенью 2022 года нардепы приняли в первом чтении законопроект №6458 о комплексной реконструкции кварталов старого жилого фонда. Среди прочего он предусматривал снос старых домов для возведения на их месте новых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!