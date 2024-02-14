Украинцам повысят цены на автотопливо: в НБУ назвали причину

Нацбанк ожидает подорожания автомобильного топлива в 2024 году. При этом прогнозируется, что расти цены будут быстрее, чем предполагалось ранее. Причина – ожидаемое подорожание нефти на мировых рынках.

Об этом сообщили в НБУ. Отметив: рост цен на нефть прогнозируется уже весной.

"Снижение мировых цен на нефть в 2023 году способствовало замедлению роста цен на топливо. Однако их ожидаемое повышение весной 2024 года и умеренное снижение в дальнейшем обусловят несколько более быстрое подорожание в этом году", – говорится в сообщении.

Как будут расти цены

В то же время, отметили в Нацбанке, расти в течении всего 2024 года цены на автотопливо не будут – и в какой-то момент они стабилизируются. Дело в том, что прогнозируется, что после прохождения периода подорожания нефть начнет дешеветь.

"В дальнейшем стоимость топлива стабилизируется. [Это произойдет] Благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть", – резюмировали в Нацбанке.

Последствия подорожания ощутят многие

Впрочем, признали в регуляторе, повышение цен на топливо отразится и на других сферах. В частности, отмечается, "это будет иметь косвенное проинфляционное влияние" на стоимость:

транспортных услуг;

отдельных товаров.

Бензин уже начал дорожать

В то же время, в Украине уже наблюдается увеличение стоимости бензина А-95. К примеру,13 февраля АЗС продавали его в среднем 50,91 грн/л, что было на 6 коп./лдороже, чем днем ранее. А вот с 7-го числа подорожание составило уже более заметные 18 коп./л.

Впрочем, отметили аналитики Enkorr, общий рост цен происходит за счет лишь нескольких сетей АЗС среднего и низшего ценового диапазона. Так, по их данным, с 12 по 13 февраля цены выросли лишь в трех сетях. Это:

Авіас на 50 коп./л, до 49,01 грн/л;

KLO на 30 коп./л, до 51,99 грн/л;

Mango на 48 коп./л, до 50,09 грн/л.

В остальных же сетях за сутки изменений стоимости ресурса не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время существует много мифов о том, как снизить расход топлива. К примеру, что в пробке нужно всегда заглушать двигатель. Этот способ работает только в том случае, если вы останавливаетесь более чем на одну минуту.

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