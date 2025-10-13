Всем украинцам пересчитают платежки за доставку газа: когда и сколько придется платить
Украинцам в 2026-м пересчитают платежки за доставку газа. Сам тариф не изменится, но пересчитают объем, за который придется ежемесячно платить. Так, сумма в платежках зависит не только от тарифа, но и от того, сколько голубого топлива вы потребили в течение "газового года". Правда, платить придется даже тем, кто газом вообще не пользовался, но подключен к сети.
О том, как узнать размер платежки, а также почему платить должны даже те, кто газом вообще не пользуется, – читайте в материале OBOZ.UA.
Как пересчитать суммы в платежках
Украинцы платят за доставку фиксированную сумму, которую пересчитывают раз в год. В 2025-м платили за доставку, учитывая объем потребления газа с 1 октября 2023-го по сентябрь 2024-го. А в 2026-м – будем платить за тот объем газа, который использовали с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го.
Свой тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) также отражены и в таблице ниже (стоимость указана в грн за кубометр):
Сумма в платежках за доставку газа формируется из двух частей: тариф на доставку газа и объем потребления (эти показатели нужно перемножить). Тариф на доставку не менялся (и по закону не должен измениться, потому что на время военного положения действует мораторий на повышение стоимости как самого газа, так и его доставки). А вот объем потребления – величина переменная.
Значительно возрасти оплата может при условии, если вы только заселились в квартиру и до этого газом не пользовались. Кроме того, суммы значительно возрастут, если вы увеличили потребление. И наоборот – при условии уменьшения объемов потребления уменьшатся и суммы в платежках. Перерасчет произойдет с 1 января 2026-го.
Таким образом, чтобы узнать, сколько вам придется заплатить, посчитайте, сколько газа вы использовали в период с 1 октября прошлого года по 30 сентября этого года. Это можно сделать в своем личном кабинете на сайте поставщика газа или же подсчитать объем потребления, используя платежки.
Например, если за указанный период вы потребили 700 кубометров газа и проживаете в Киеве, то ежемесячно нужно платить за доставку за 58,33 кубометра. В столице за такой объем начислят ежемесячно по 22,4 грн. В Умани – по 136,49 грн в месяц.
Единственная категория украинцев, которые могут не платить за доставку газа, – те, кто отключен от газовой трубы.
Даже если вы совсем не пользуетесь газом, но не отключены от услуги, за доставку все равно придется платить. Есть минимальный объем, за который надо платить. Речь идет о таком:
- 39 кубов в год – если газ используется только для приготовления пищи;
- 126 кубов – если газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;
- 314 кубов в год – если газ используется в том числе для отопления.
"Отметим, что минимальная плата за доставку природного газа утверждена для таких категорий потребителей: новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа менее девяти месяцев; домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в частности, которым прекращено распределение газа путем опломбирования", – объяснили в "Газораспределительных сетях".
Против тех, кто не заплатит, могут подать иск в суд
Еще несколько лет назад в тариф на газ была заложена и доставка. Но такая система фактически приводила к тому, что одна компания должна была и обслуживать инфраструктуру, и поставлять голубое топливо. Это не позволяло создавать конкуренции. Рынок газа предполагает, что любой поставщик может предложить свои услуги. Для этого ему нужно предоставить доступ к инфраструктуре.
После разделения платежки на две составляющие – за газ и его доставку – часть украинцев решила, что договор на доставку не подписывала, поэтому не должна платить. В реестре судебных решений до сих пор можно найти иски отдельных потребителей, которые отказываются платить за доставку.
"Истец не присоединялся к договору о предоставлении услуг истцом, не подписывал договор. Ни "договора", ни "условий" от АО "Полтавагаз" не получал. Никогда не заказывал услуг и не был потребителем услуг. Он не обращался к АО "Полтавагаз" по поводу предоставления услуги, не подписывал никаких документов, не имел возможности выбрать другого оператора, и вся доставка газа происходила в рамках инициативы поставщика, которого связывают договорные обязательства с оператором ГРС", – заявил в суде один из недовольных украинцев.
В августе 2025-го Киевский районный суд Полтавы ему отказал. В решении говорится о том, что факт присоединения к условиям Типового договора распределения природного газа подтвержден, поскольку истец получал услуги по поставке природного газа. То есть не нужно подписывать отдельные договоры: если вы подключены к газу, то должны платить за доставку.
Газораспределительная система функционирует по принципу постоянного и бесперебойного наличия в системе газоснабжения природного газа, который перемещается под давлением. Украинцы должны платить за содержание газовой сети.