Всем украинцам пересчитают платежки за доставку газа: когда и сколько придется платить

Украинцам в 2026-м пересчитают платежки за доставку газа. Сам тариф не изменится, но пересчитают объем, за который придется ежемесячно платить. Так, сумма в платежках зависит не только от тарифа, но и от того, сколько голубого топлива вы потребили в течение "газового года". Правда, платить придется даже тем, кто газом вообще не пользовался, но подключен к сети.

О том, как узнать размер платежки, а также почему платить должны даже те, кто газом вообще не пользуется, – читайте в материале OBOZ.UA.

Как пересчитать суммы в платежках

Украинцы платят за доставку фиксированную сумму, которую пересчитывают раз в год. В 2025-м платили за доставку, учитывая объем потребления газа с 1 октября 2023-го по сентябрь 2024-го. А в 2026-м – будем платить за тот объем газа, который использовали с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го.

Свой тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) также отражены и в таблице ниже (стоимость указана в грн за кубометр):

Винницкая область "Газсети" 2,112 ООО "Газовик" 2,148 ООО "Газснабсервис" 2,952 Волынская область "Газсети", Волынский филиал 1,884 Днепропетровская область "Газсети", Днепровский филиал 1,080 "Газсети", Днепропетровский филиал 1,512 "Газсети", Криворожский филиал 0,636 Донецкая область ПАО "Донецкоблгаз" 1,416 ПАО "Мариупольгаз" 1,740 Житомирская область "Газсети", Житомирский филиал 2,040 Закарпатская область "Газсети", Закарпатский филиал 2,388 Запорожская область ПАО "Запорожгаз" 1,104 ПАО "Мелитопольгаз" 2,208 Ивано-Франковская область "Газсети", Ивано-Франковский филиал 2,232 ПАО "Тысменицагаз" 2,388 Киевская область "Газсети", Киевский филиал 1,788 ПАО "Киевгаз" 0,384 Кировоградская область "Газсети", Кропивницкий филиал 1,788 Луганская область ПАО "Луганскгаз" 1,884 Львовская область "Газсети", Львовский филиал 2,028 ГГХП "Сера" 1,452 ООО "Спектргаз" 2,820 Николаевская область "Газсети", Николаевский филиал 2,388 Одесская область ПАО "Одессагаз" 1,308 Полтавская область ПАО "Гадячгаз" 2,388 ПАО "Кременчуггаз" 0,552 ПАО "Лубныгаз" 2,388 ПАО "Полтавагаз" 2,112 Ривненская область "Газсети", Ривненский филиал 1,848 Сумская область "Газсети", Сумской филиал 1,608 Тернопольская область "Газсети", Тернопольский филиал 2,100 ПАО "Тернопольгоргаз" 0,960 Харьковская область "Газсети", Харьковский городской филиал 0,516 "Газсети", Харьковский филиал 2,388 Херсонская область ПАО "Херсонгаз" 1,944 Хмельницкая область "Газсети", Хмельницкий филиал 1,848 ПАО "Шепетовкагаз" 1,284 Черкасская область "Газсети", Черкасский филиал 0,684 ПАО "Уманьгаз" 2,340 Черновицкая область "Газсети", Черновицкий филиал 2,388 Черниговская область "Газсети", Черниговский филиал 2,112

Сумма в платежках за доставку газа формируется из двух частей: тариф на доставку газа и объем потребления (эти показатели нужно перемножить). Тариф на доставку не менялся (и по закону не должен измениться, потому что на время военного положения действует мораторий на повышение стоимости как самого газа, так и его доставки). А вот объем потребления – величина переменная.

Значительно возрасти оплата может при условии, если вы только заселились в квартиру и до этого газом не пользовались. Кроме того, суммы значительно возрастут, если вы увеличили потребление. И наоборот – при условии уменьшения объемов потребления уменьшатся и суммы в платежках. Перерасчет произойдет с 1 января 2026-го.

Таким образом, чтобы узнать, сколько вам придется заплатить, посчитайте, сколько газа вы использовали в период с 1 октября прошлого года по 30 сентября этого года. Это можно сделать в своем личном кабинете на сайте поставщика газа или же подсчитать объем потребления, используя платежки.

Например, если за указанный период вы потребили 700 кубометров газа и проживаете в Киеве, то ежемесячно нужно платить за доставку за 58,33 кубометра. В столице за такой объем начислят ежемесячно по 22,4 грн. В Умани – по 136,49 грн в месяц.

Единственная категория украинцев, которые могут не платить за доставку газа, – те, кто отключен от газовой трубы.

Даже если вы совсем не пользуетесь газом, но не отключены от услуги, за доставку все равно придется платить. Есть минимальный объем, за который надо платить. Речь идет о таком:

39 кубов в год – если газ используется только для приготовления пищи;

126 кубов – если газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубов в год – если газ используется в том числе для отопления.

"Отметим, что минимальная плата за доставку природного газа утверждена для таких категорий потребителей: новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа менее девяти месяцев; домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в частности, которым прекращено распределение газа путем опломбирования", – объяснили в "Газораспределительных сетях".

Против тех, кто не заплатит, могут подать иск в суд

Еще несколько лет назад в тариф на газ была заложена и доставка. Но такая система фактически приводила к тому, что одна компания должна была и обслуживать инфраструктуру, и поставлять голубое топливо. Это не позволяло создавать конкуренции. Рынок газа предполагает, что любой поставщик может предложить свои услуги. Для этого ему нужно предоставить доступ к инфраструктуре.

После разделения платежки на две составляющие – за газ и его доставку – часть украинцев решила, что договор на доставку не подписывала, поэтому не должна платить. В реестре судебных решений до сих пор можно найти иски отдельных потребителей, которые отказываются платить за доставку.

"Истец не присоединялся к договору о предоставлении услуг истцом, не подписывал договор. Ни "договора", ни "условий" от АО "Полтавагаз" не получал. Никогда не заказывал услуг и не был потребителем услуг. Он не обращался к АО "Полтавагаз" по поводу предоставления услуги, не подписывал никаких документов, не имел возможности выбрать другого оператора, и вся доставка газа происходила в рамках инициативы поставщика, которого связывают договорные обязательства с оператором ГРС", – заявил в суде один из недовольных украинцев.

В августе 2025-го Киевский районный суд Полтавы ему отказал. В решении говорится о том, что факт присоединения к условиям Типового договора распределения природного газа подтвержден, поскольку истец получал услуги по поставке природного газа. То есть не нужно подписывать отдельные договоры: если вы подключены к газу, то должны платить за доставку.

Газораспределительная система функционирует по принципу постоянного и бесперебойного наличия в системе газоснабжения природного газа, который перемещается под давлением. Украинцы должны платить за содержание газовой сети.