Украинских пенсионеров атакуют новой мошеннической схемой: что нужно знать

В Украине стремительно распространяется новая мошенническая схема, в которой пенсионеров вводят в заблуждение фейками о "подтверждении возраста" и угрожают якобы прекращением выплат. На самом деле таких требований не существует и это не имеет ничего общего с официальной идентификацией, которую проходят только отдельные категории граждан по четко установленным государством правилам.

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Украинских пенсионеров снова атакует волна фейковых сообщений, которые активно распространяются в соцсетях и мессенджерах.

Злоумышленники рассылают "предупреждения", что пожилым людям якобы нужно срочно подать некое заявление для "подтверждения возраста", иначе они потеряют право на пенсию. В текстах таких сообщений – искусственная паника, фальшивые ссылки и сбор персональных данных.

Гетманцев отмечает, что никаких требований относительно дополнительного "подтверждения возраста" не существует. Пенсии назначаются и выплачиваются только в соответствии с законодательством, а не через анонимные SMS или сообщения в соцсетях.

Такие мошеннические схемы нацелены прежде всего на людей старшего возраста, которые могут поверить в фейковые "предупреждения" и передать данные посторонним лицам. Мошенники, пользуясь тревожностью и неосведомленностью части населения, пытаются получить доступ к документам, банковским счетам или создать поддельные доверенности.

Специалисты призывают, что не следует переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные на незнакомых формах и обязательно следует предупредить родных старшего возраста. В то же время важно понимать: мошеннические фейки не имеют ничего общего с реальной процедурой идентификации пенсионеров, которую государство действительно проводит в отношении отдельных категорий граждан.

Это не "подтверждение возраста", не "подача заявления во избежание блокировки пенсии" и не массовое требование ко всем украинским пенсионерам. Идентификация нужна только тем, кто:

временно проживает за границей,

находится на временно оккупированных территориях,

выехал из таких территорий и живет на подконтрольной Украине территории.

Как пройти идентификацию – три официальных способа

личный визит: пенсионер может обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в банк, в котором получает пенсию;

удаленная идентификация через электронную подпись: на вебпортале Пенсионного фонда можно авторизоваться с помощью КЭП или Дія.Підпису и пройти идентификацию онлайн;

видеоконференция: в присутствии специалиста во время видеосвязи пенсионер предъявляет документ, удостоверяющий личность, это официально установленный механизм, утвержденный правлением ПФУ.

Кроме самой идентификации, эти граждане должны информировать Пенсионный фонд, получают ли они выплаты от органов пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Это можно сделать:

дистанционно через персональный кабинет на портале ПФУ;

или подать заявление в любом сервисном центре.

