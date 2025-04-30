Заденет каждого "ФОПа" в Украине: в Дію вернули важную функцию

Украинцам снова предоставили возможность подавать налоговые декларации в мобильном приложении Дія. Теперь форма отчетности будет обновлена – будет содержать возможность для регистрации уплаты военного сбора.

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Об этом сообщила команда разработчиков приложения. Это позволит физическим лицам-предпринимателям (ФЛП, или с украинского "ФОПам") быстро и удобно подать декларацию – с учетом военного сбора.

"Команда Дії обновила форму налоговой декларации. Теперь подавайте документы и об уплате военного сбора за несколько кликов – в приложении Дія", – говорится в сообщении.

С 1 апреля налоговая декларация для украинских "ФОПов" обновилась, поэтому Минцифры решило усовершенствовать услугу уплаты единого налога, чтобы предприниматели подавали актуальные формы деклараций. Поэтому с начала месяца услуга была недоступна.

Как подать декларацию в Дії?

Подать декларацию можно за несколько кликов. Это могут сделать авторизованные пользователи Дії с активной электронной подписью:

в меню "Услуги" выбрать "Налоги ФОП – Декларация плательщика единого налога 2%" за соответствующий месяц;

выбрать за соответствующий месяц; указать сумму полученного дохода за выбранный месяц;

проверить контактные данные и декларацию и при необходимости откорректировать их;

подписать ее Дія.Подписью и отправить.

С 1 января в Украине введен военный сбор для плательщиков единого налога (физических лиц-предпринимателей и юридических лиц) Ставка налогообложения зависит от формы ведения бизнеса:

для "ФОПов" 1, 2 и 4 групп ставка военного сбора составляет 10% от минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года (8 000 грн) и составит 800 грн в месяц;

ставка военного сбора составляет 10% от минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года (8 000 грн) и составит 800 грн в месяц; юридические лица и "ФОП" 3 группы начнут уплачивать военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, приказ Минфина с утвержденными новыми формами деклараций для всех групп "единщиков" вступил в силу 20 февраля. Предельный срок подачи – 40 дней после последнего дня отчетного квартала, то есть до 10 мая включительно. Поскольку эта суббота согласно Налоговому кодексу срок подачи переносится на ближайший операционный день после выходного – на понедельник, 12 мая.

Кроме того, до 20 числа "ФОПы" должны уплатить единый налог и военный сбор (составляет 1% от дохода). Также независимо от группы не позднее 21 апреля предприниматели должны уплатить ЕСВ (минимум 5280 грн за квартал).

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