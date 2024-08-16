Украинские деньги признали одними из самых лучших в мире: как выглядит монета-победитель престижного конкурса

Украинская памятная монета "Смелость быть. UA" одержала победу в номинации "Лучшая монета о современном событии" престижного международного монетного конкурса "Монета года". А также вошла в топ-10 монет мира по его итогам.

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Об этом сообщили в Национальном банке. Там отметили, что монета:

имеет номинал 10 грн;

сделана из серебра;

посвящена смелости украинской нации;

продолжает серию "Бессмертная моя Украина".

"Памятная монета "Смелость быть. UA" – особенная для нас. Ведь отражает, что объединяет всех украинцев. Это – смелость! Каждый день на протяжении этой войны весь мир с восторгом наблюдает за множеством примеров смелости и силы духа украинцев. Бесспорно, что смелость – быть украинцами. Поэтому на зеркальном фоне нашей монеты каждый сможет увидеть свое лицо и почувствовать себя частью сломанной Украины", – рассказали в НБУ.

Международный конкурс "Монета года" ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. Международные эксперты определяли победителей среди почти 600 монет из 42 стран мира, выпущенных в 2023 году.

Как выглядит монета

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображена стилизованная композиция, символизирующая Украину. В частности, на зеркальном фоне расположены:

лезвие меча;

наверху – малый Государственный Герб Украины.

"Образ нашей Родины воплощен в символе трезуба, находящегося на острие времени, современных трендов, общественных процессов, внимания мира и создания новой мировой истории", – объяснили в регуляторе.

На реверсе монеты (обратной стороне) содержится композиция, "отражающая феномен смелости и героического сопротивления украинского народа". Так:

в центре изображена золотистая звезда – "символическая параллель – Вифлеемская заря", – которая разрушила "незыблемый идеологический (мифический) "камень-бетон" непобедимости русской армии";

под звездой расположена вертикальная надпись: Смелость быть. UA.

Что известно о монете

Монета "Смелость быть. UA" введена в обращение 23 августа 2023 года. Она имеет номинал 10 грн и изготовлена из серебра 925 пробы массой 31,1 г.

Кроме того, монета украшена локальной позолотой (содержимое золота – не менее 0,00009 г). Диаметр монеты – 38,6 мм. Тираж – до 5 000 штук.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету – посвященную войскам связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины. Ее номинал – 10 грн.

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