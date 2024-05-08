Украинские АЗС вернули старые цены на бензин: сколько теперь стоит заправить полный бак

За прошедшие сутки бензин А-95 в Украине подорожал на 5 коп./л – 8 мая крупные сети АЗС продают его в среднем по 55,97 грн/л. Таким образом был нивелирован результат удешевления, прошедшего 3-6 мая. Тогда стоимость бензина опустилась со средних 55,97 грн (2 мая) до 55,7 грн (6 числа). Таким образом, чтобы заправить авто с 50-литровым баком, сейчас придется заплатить почти 2 780 грн

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети заправок продают бензин по 52,45-61,99 грн/л. Таким образом, на рынке разница в стоимости составляет почти 10 грн/л. Соответственно:

если заправляться на заправках сети с самой низкой ценой, за полный бак придется отдать 2 623 грн;

с самой высокой – 3 100 грн, т.е., почти на 500 грн больше.

Какие цены на АЗС

Самые низкие цены, по данным аналитиков, установили на заправках Авантаж 7 – 52,45 грн/л. А кроме того:

VostokGaz – 52,49 грн/л;

ZOG – 52,5 грн/л;

Укр-Петроль – 52,53 грн/л.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 61,99грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 58,99 грн/л.

Бензин в Украине может подорожать

В то же время в экспертной среде считают, что бензин в Украине может подорожать на 5 грн/л – почти до средних 60 грн. Однако произойдет это лишь при условии роста стоимость нефти до 100 долларов/баррель. А она пока стоит гораздо ниже.

Как отметил директор одной из крупных украинских сетей АЗС Александр Мельничук, каждый дополнительный доллар в котировке нефти – "это плюс 50 коп. на литре бензина или дизеля".

"Прыжок ценника с 90 до 100 долларов, если он будет, это очень серьезно. Удорожание литра топлива на 5 грн", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на одной из АЗС в Киеве производили контрафактное топливо и продавали его водителям. Подделывали злоумышленники также бензин марок А-95 та А-92.

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