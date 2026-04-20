Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

За выходные украинские АЗС снизили цены на бензин А-95. Так, в понедельник 20 апреля они продают его в среднем по 72,71 грн/л, что сразу на 30 коп. ниже, чем было в пятницу 17 апреля. В то же время, в экспертной среде отмечают, что на текущей неделе (заканчивается 26 апреля) ресурс может подешеветь еще больше – в целом, на 1 грн.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: резкие колебания на мировом нефтяном рынке – от обвала почти на 10% до новой угрозы роста из-за ситуации вокруг Ормузского пролива – "уже начали отражаться на ценах в Украине".

"Несмотря на геополитическое напряжение, топливо в опте демонстрирует понижение. А на АЗС после длительного подорожания наметился тренд на удешевление", – объяснили аналитики.

Вместе с тем, подчеркивается, украинский рынок остается уязвимым к новостям с глобальных рынков. А потому нельзя исключать как дальнейшего удешевления, так и для нового витка роста цен.

Тем не менее, акцентируют авторы материала, ныне в Украине есть потенциал к существенному снижению цен – в пределах 7 грн/л. Однако дешеветь топливо, констатируется, будет не так быстро, как дорожало.

"Рынок уже адаптировался к закрытому проливу... На этой неделе бензин может подешеветь в пределах 1 грн/л", – резюмировали аналитики.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 66,85-76,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС Brent Oil.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2025 году было обнаружено и демонтировано 76 незаконных АЗС. В 2026-м же эта работа продолжилась. В частности, в Одесской области была прекращена работа целой сети нелегальных заправок, на которых торговали, в частности, бензином сомнительного происхождения.

