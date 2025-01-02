Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

В Украине подорожал бензин А-95. Так, 2 января крупные сети продают его в среднем по 55,55 грн, что на 1 коп. дороже, чем в конце 2024 года. В то же время, участники рынка ожидают, что в ближайшие дни цены на бензин будут стабильными, а вот в течение января произойдет заметный рост стоимости ресурса – до 1-2 грн/л.

Видео дня

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 51,95-57,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 51,95 грн;

Фактор – 52 грн.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 57,99 грн/л. А также Shell – 57,82 грн/л.

В то же время, с 1 января 2025 года в Украине начали действовать новые, повышенные акцизы на все виды топлива. В частности, на бензин они выросли с 242,6 евро/тонна до 271,7 евро/тонна. Что, отмечается, в материале delo.ua, может понудить сети АЗС повысить цены.

Впрочем, рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, расти цены начнут не сразу. В частности, в первую неделю 2025 года этого не произойдет – ведь "трейдеры будут праздновать Новый год, так что закупать топливо по более высоким ценам будут мало".

"Уже со второй недели декабря в Украину начнет поступать более дорогое топливо по более высоким ценам. Однако ждать резких скачков цен на стелах также не стоит – операторы АЗС будут сдерживать цены, стараясь не потерять клиента", – отметил он.

В целом же, рассказал Леушкин, подорожание будет происходить постепенно. По его словам, оно будет зависеть от того, какие у той или иной сети АЗС:

финансовые возможности;

маржа.

"Повышение в пределах 1,5-2 грн/л будет происходить маленькими шагами. В течение 40 дней после повышения акциза", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, злоумышленники продают украинцам поддельный бензин по всей стране. Подвергая таким образом автомобили людей большой опасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!