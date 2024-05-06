Украина впервые выставила на приватизацию завод российского олигарха: какая стоимость

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал процесс аукциона за конфискованный у российского олигарха завод ЧАО "ПентоПак", обеспечивающий полный цикл производства упаковки для мясных продуктов. Начальная цена лота 203,7 миллиона гривен.

Об этом сообщил ФГИУ. "Фонд госимущества утвердил стартовую цену завода "ПентоПак" в сумме 203,7 млн грн. Лот для приватизации будет опубликован в системе Prozorro. Продажи уже сегодня. Аукцион запланирован на 31 мая ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот актив был изъят в семье российско-греческого олигарха Ивана Саввиди, который имеет тесные связи с руководством Российской Федерации и поддерживает оккупационные власти на временно оккупированных территориях Украины. "ПентоПак" выполняет полный цикл производства упаковки для продуктов мясоперерабатывающей промышленности, применяя передовые технологии, включая высококачественную печать ультрафиолетовыми, водными и спиртовыми красками.

Среди его клиентов находятся известные украинские бренды, такие как "Рудь", "Глобино", "Мясная гильдия", а также заказчики из более чем 30 стран мира. В настоящее время предприятие является прибыльным бизнесом, продолжает выполнять налоговые обязательства и обеспечивает работу коллектива, насчитывающего 193 сотрудника.

"Речь идет не просто о производственных мощностях, а о налаженном прибыльном бизнесе в перспективном сегменте пищевой индустрии. Новый собственник получает все возможности для дальнейшего роста и развития", – подчеркнул председатель ФГИУ Виталий Коваль.

Кто такой Иван Саввид?

Иван Саввиди – русский олигарх греческого происхождения. В 2023 году вошел в рейтинг журнала Forbes "110 российских миллиардеров", где занял 71 место с состоянием $1,7 млрд.

Федерация греко-российского бизнесмена "Греки России", которую финансирует Саввиди, передала автомобили повышенной проходимости и генераторы террористическим структурам главаря так называемой ДНР Денису Пушилину. Ранее во время расследования Государственным бюро расследований, его активы, а также комплекса нежилых помещений, средства на банковских счетах на общую сумму 23,4 миллиона гривен и 345 тыс. долларов, а также транспортные средства были арестованы и переданы в управление АРМА.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) одобрил применение санкции посредством конфискации активов к экспрезиденту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву. Аналогичное решение принято в отношении бывшего топ-менеджера компании Петра Кононенко. Всего в доход государства Украина взыскано почти миллиард гривен активов,

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!