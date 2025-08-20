Украина продала за границу рекордное в 2025 году количество электроэнергии: кто купил больше всего

В течение последних нескольких суток Украина заметно увеличила экспорт электроэнергии, в результате чего был обновлен рекорд этого года. Общее количество электроэнергии, проданной за границу за сутки, впервые в 2025 году превысило отметку в 20 тыс. МВт*ч.

Об этом сообщили в ExPro. Согласно опубликованному графику, больше всего электроэнергии было продано 18 и 19 августа. Пиковые показатели экспорта пришлись на 19-22 часа. Больше всего украинской электроэнергии поставлялось в Венгрию и Молдову.

Всего в июле экспорт электроэнергии из Украины по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 16% – до 282,2 тыс. МВт*ч. Главным образом благодаря поставкам тока в Молдову – прошлом месяце ток поставлялся в эту страну почти во все часы. В общем соседи получили 115 тыс. МВт-ч, или 41% от всего объема электроэнергии, которая была экспортирована в прошлом месяце.

Украине разрешили продавать в ЕС больше тока

В результате сотрудничества между операторами системы передачи, входящих в Регион расчета пропускной способности Восточной Европы (EE CCR), и Региональным координационным центром TSCnet Украина получила разрешение увеличить максимальную мощность экспорта электроэнергии в страны Евросоюза сразу на треть – с 650 до 900 МВт. Это будет иметь сразу несколько преимуществ для украинской энергосистемы:

облегчит ее балансировку без ограничений генерации;

позволит украинским электростанциям получить дополнительную прибыль от внешней торговли;

направить ресурс на ликвидацию последствий российских обстрелов и подготовку к осенне-зимнему периоду.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы с прифронтовых территорий и зоны боевых действий получат дополнительную поддержку для оплаты электроэнергии. Теперь на одну семью можно будет получить от государства субсидию в размере стоимости поставки до 300 кВт-ч электроэнергии.

