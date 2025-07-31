Украина покупает, а не продает таланты: беспрецедентная IT-сделка запорожской компании

Украинский программист из Запорожья Родион Безрук стал автором уникального кейса– его компания DevIT приобрела приложение Optimal A/B Testing на международной платформе Shopify у компании из Калифорнии. Обычно все наоборот – украинские продукты продают за границу, а не покупают там готовые решения.

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"Наша компания купила приложение у американского владельца из Калифорнии и добавила его в свой портфель продуктов. Это редкий кейс", – отмечает предприниматель.

Родион Безрук основал DevIT в родном Запорожье в 2013 году. Он – ровесник Независимости. Первый сайт сделал еще в студенческие годы, а в 2013-м основал компанию. Начинал с несколькими людьми, сейчас команда насчитывает десятки специалистов. Работают в Запорожье, Киеве, в разных странах за рубежом, DevIT является официальным партнером Shopify (платформа, которую используют предприниматели из более 175 стран). Продолжает развивать компанию несмотря на войну, релокацию и сложные рыночные условия. Его цель – не просто удержаться на плаву, а строить бизнес мирового уровня с украинской командой.

Зачем покупали Optimal A/B Testing

Международная платформа Shopify позволяет предпринимателям создавать онлайн-магазины, но для полноценной работы нужны специальные приложения. Одно из них – Optimal A/B Testing. Оно помогает тестировать, как меняется поведение покупателей, если, например, изменить название товара, цену или фото. Таким образом владелец магазина может узнать, какая версия товара продается лучше. Приложение автоматически меняет контент на определенное время и собирает статистику. После завершения теста – возвращает все обратно. Это удобно, быстро и особенно эффективно для крупных магазинов с десятками или сотнями товаров.

"Если вы продаете часы и хотите узнать, будут ли они продаваться лучше с другим описанием или ценой – запускаете тест. Через 24 часа видите результат: изменились продажи или нет. И ничего не надо вручную переключать", – объясняет IT-специалист.

Почему это не типично для Украины

Украинские разработчики часто создают продукты для зарубежных компаний, но почти никогда не выступают в роли покупателей. DevIT изменила эту динамику.

"Украину на мировом рынке воспринимают как донора талантов. Своих международных стартапов очень мало. В основном ничего не покупаем. А вот DevIT купила. Я хочу, чтобы Украина была не только источником разработчиков, но и владельцем решений. Это единственный путь к долговременной устойчивости в глобальном IT", – говорит основатель компании.

Мол, это не только техническая инвестиция, а репутационная победа. Украина, которая владеет и развивает международный IT-продукт, подает сигнал миру, что мы не только аутсорсим, мы строим собственное. DevIT имеет восемь собственных приложений, развивает аутсорс-направление и готовит новых специалистов через онлайн-практику SandBox (внутренний учебный курс для начинающих, после которого лучшие попадают в команду).

Что дальше

Компания DevIT развивает приложение, привлекает новых пользователей, масштабирует возможности. Все разработчики и инвестиции – из Украины. Это новый тип украинского бизнеса, который думает не только о выживании, а о росте.

"Украинская компания действительно может играть на мировом рынке на равных. Я верю в Украину, верю в людей, с которыми работаю, и хочу, чтобы Запорожье оставалось на карте технологического мира. Мы хотим расширять портфель продуктов. Покупка Optimal AB Testing – это не исключение, хотим инвестировать и дальше", – подытоживает Родион Безрук. Этот кейс – манифест нового украинского IT-бизнеса, который начался с прифронтового города Запорожье.