Украина на пороге дефицита недвижимости? Что будет с ценами на жилье

Условия на украинском рынке новостроек способствуют дефициту жилья, поэтому страна приближается к тому моменту, когда снижение цен будет практически невозможным. Это означает, что в ближайшие годы стоимость недвижимости будет постепенно расти

К такому мнению на отраслевой конференции пришли ведущие девелоперы страны, причем их мнение оказалось единодушным, сообщили на крупном профильном портале. Эксперты выделили сразу несколько ключевых факторов, способствующих росту цен на первичном рынке:

стартует меньше строек, чем вводится в эксплуатацию, из-за чего темпы завершенных объектов не могут быть компенсированы;

дефицит рабочей силы – значительную часть специалистов потеряно, а те, кто остался, работают по более высоким ставкам;

рост себестоимости строительства – все, от зарплат до материалов, подорожало на десятки процентов.

отсутствие проектного финансирования: банки не кредитуют застройщиков, а портфельные инвесторы, которые раньше покупали квартиры на ранних этапах, практически исчезли.

Мнения игроков рынка

Удешевления ждать не стоит, а подозрительно низкая цена даже может насторожить инвестора, считает основатель одной из крупнейших строительных компании Игорь Никонов.

"Не ведитесь на демпинг. Если компания снижает цену из-за отсутствия продаж, есть большая вероятность, что объект просто не достроят", – предупредил он.

Такое мнение разделяет и ряд других игроков рынка. По их оценкам, сейчас цены на новостройки выросли на 30%, а рентабельность находится на уровне $1500 за квадратный метр.

Некоторые другие эксперты считают, что рынок недвижимости живет инерцией довоенных проектов.

"На каждые пять сданных объектов приходится лишь один новый старт. Предложение падает, и через несколько лет это создаст дефицит, который автоматически потянет цены вверх", – отмечает генеральный директор группа строительных компаний Сергей Пилипенко.

Также бытует мнение, что разрыв между себестоимостью и рыночной ценой сдерживает новое строительство. Это грозит дефицитом жилья в будущем.

"Сегодня в Украине объемы сданного жилья выше, чем объемы новых стартов. Мы стоим на пороге дефицита, особенно в Киеве. Во Львове баланс немного лучше, поэтому давление на цены будет мягче", – отмечает председатель Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов.

Наступает структурный дефицит

Игроки рынка уверены: первичный рынок недвижимости переходит к периоду структурного дефицита предложения. Главным двигателем изменений является отсутствие финансирования на ранних этапах, потому что:

исчезли портфельные инвесторы;

банки прекратили выдачу коммерческой ипотеки;

государственная программа еОселя подтягивается только на поздних стадиях строительства.

В результате девелоперы финансируют первые два-три года строительства за свой счет, на что способны только крупные системные компании. Для меньших и новых игроков барьер входа становится неподъемным.

Что это значит для покупателей

Цены снижаться не будут, а темп их роста будет зависеть от темпов запуска новых проектов.

Слишком низкие цены — маркер риска, а не выгоды.

, а не выгоды. Предложение будет сокращаться, особенно в крупных городах.

Надежность застройщика и его финансовая состоятельность становятся ключевыми критериями выбора.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы активно пользуются госпрограммой льготной ипотеки еОселя. При этом покупатели отдают предпочтение небольшим квартирам и пока чаще выбирают вторичный рынок – квартиры и дома, в которых можно жить уже сразу после покупки. Впрочем, доля "первички" постепенно растет.

