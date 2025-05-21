У украинских производителей осталось 2 недели: ЕС может вернуть квоты на десятки новых товаров

5 июня истекает срок "торгового безвиза", который позволял украинским производителям беспошлинно экспортировать свою продукцию в Европейский Союз (ЕС). После этого Европа может ввести квоты на импорт не 7, а 30 товаров из Украины.

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Об этом глава комитета по евроинтеграции "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Александра Авраменко сообщила Latifundist.com. Она напомнила, что с июня украинские экспортеры смогут воспользоваться лишь 7/12 годовых квот, действовавших до полномасштабной агрессии России.

Это означает, что торговля с ЕС вернется не только к условиям автономных торговых мер (АТМ), а к соглашению об ассоциации 2014 года. Оно предполагает больше ограничений и предусматривает более 30 квот, а том числе на такие товары:

пшеница – 1 млн т (вместо с 6 млн т);

кукуруза – 650 тыс. т (вместо 4,7 млн т);

сахар – 20 тыс. т.

По словам Авраменко, новые торговые условия нанесут существенный ущерб производителям продукции с добавленной стоимостью: муки, круп, молочных изделий и томатной пасты. Их объемы экспорта резко уменьшатся из-за возвращения пошлин и ограничений, ведь квоты обычно исчерпывает сырьевая продукция.

Еврокомиссия обещает вернуться к вопросу обновления 29-й статьи после завершения выборов в ключевых странах ЕС. Ожидается, что официальные переговоры начнутся летом и могут продлиться до осени. Однако даже в случае договоренностей, новый торговый режим может заработать только с 2026 года.

Одним из главных условий дальнейшей либерализации станет соответствие украинской продукции европейским стандартам. Это, по словам Авраменко, значительно усложняет ситуацию для бизнеса, который и так работает в условиях войны, нестабильной логистики и постоянных рисков.

Европейские чиновники пока пытаются балансировать между поддержкой Украины и защитой внутренних рынков. Предложение 7/12 выглядит как компромисс: оно позволяет избежать резкого обвала украинского экспорта, но и не создает политического напряжения внутри ЕС. Тем не менее продукция, которая будет оставаться в Украине, подешевеет, а для многих экспортеров это будет означать убытки и потерю рынков, резюмирует Авраменко.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2024 году ЕС импортировал из Украины товаров на 24,5 млрд евро, а экспортировал – на 42,8 млрд евро. Для Украины это привело к отрицательному сальдо торгового баланса в размере 18,3 млрд евро.

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