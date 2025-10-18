У Приват24 случился сбой: что именно не работало

Утром 18 октября в самом популярном в Украине интернет-банкинге "Приват24" произошел технический сбой. Пользователи по всей стране массово сообщали о технических проблемах в приложении.

При попытке авторизации большинство клиентов банка временно видели уведомление "Сервер не отвечает". Проблемы начались после 8:00 утра.

Одновременно у многих пользователей, кто пытался совершить авторизацию в приложении интернет-банкинга появлялось одно и то же уведомление. При этом в некоторых случаях украинцы писали, что приложение "Приват24" попросту не загружается, в то время как у других периодически происходит вход в приложение.

Многочисленные сообщения о технических неполадках начали появляться после 8:00 утра. Однако уже спустя некоторое время польщователи интернет-банкинга "Приват24" заявили, что проблема с авторизацией в приложении пропала.

По состоянию на 8:40 утра вход в мобильное приложение "Приват24" происходит без проблем. Так само не наблюдается никаких сборев в веб-версии интернет-банкинга. На данный момент неизвестно, с чем была связана техническая проблема.

