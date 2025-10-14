Украинцы смогут пользоваться онлайн-банкингом без интернета: кого касаются нововведения

В Украине клиенты Приват24, которые являются абонентами Vodafone или lifecell, смогут пользоваться мобильным банком без оплаты за мобильный интернет. Отмечается, что другие пользователи пока не имеют доступа к этой функции.

Об этом сообщает ПриватБанк. Согласно сообщению, запускается новая возможность для пользователей мобильного приложения – доступ к сервису без оплаты за использованный во время банкинга мобильный интернет.

Однако воспользоваться этой функцией смогут не все клиенты, а только абоненты отдельных операторов связи. Бесплатное пользование мобильным интернетом в Приват24 станет доступным клиентам, которые находятся на территории Украины и являются абонентами операторов Vodafone или lifecell. Для других мобильных операторов такая возможность пока не предусмотрена.

Речь идет о том, что мобильный трафик, который используется именно для работы приложения Приват24, не будет списываться с пакета мегабайтов пользователя и не потребует наличия средств на балансе. После внедрения функции пользователи Приват24 смогут осуществлять основные банковские операции – пополнение мобильного, перевод средств, оплату коммунальных услуг и другие действия — даже при отсутствии оплаченного пакета мобильного интернета.

Доступ будет возможен только к функциям приложения Приват24, другие сайты или сервисы останутся недоступными без оплаченного трафика. Информацию о запуске этой опции обнародовал член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко. Он отметил, что инициатива реализована в сотрудничестве с ведущими мобильными операторами Украины, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к финансовым услугам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев, которые передают свои банковские карты другим, будут вносить в реестр дропперов, после чего им ограничат финансовые операции и могут заблокировать пенсию. Такие меры вводят для борьбы с преступными схемами и финансовыми мошенничествами.

