Цены снова ползут вверх: какие продукты бьют по бюджету украинцев больше всего

В октябре инфляция в Украине замедлилась до 10,9% в годовом измерении, однако продукты питания продолжили дорожать – больше всего выросли цены на яйца, масло и мясо. Наиболее ощутимая нагрузка на бюджет семей связана с ростом стоимости базовых продуктов, тогда как отдельные категории, такие как овощи и сахар, наоборот, подешевели.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная служба статистики. В октябре 2025 года инфляция на потребительском рынке составила 0,9% по сравнению с сентябрем. В то же время в годовом измерении показатель замедлился до 10,9% – это самый низкий уровень с начала года.

Тенденция свидетельствует о постепенном сдерживании темпов роста цен, однако отдельные категории товаров продолжают дорожать значительно быстрее среднего показателя. Наибольшее влияние на инфляцию традиционно имели продукты питания. В октябре, по сравнению с сентябрем, общая цена продовольственной корзины выросла на 1,6%. Наиболее ощутимым стало подорожание:

яиц – на 11% (в годовом измерении +41,9%);

– на (в годовом измерении +41,9%); овощей – на 10,4% ;

– на ; подсолнечного масла, мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, рыбной продукции, сыров – на 1–7%.

Рост цен на яйца и масло частично объясняют сезонностью, повышением цен на топливо и корм, а также снижением предложения на внутреннем рынке. Определенные продукты, наоборот, демонстрировали снижение стоимости. В октябре уменьшились цены:

на фрукты (на 0,2-2,6%);

(на 0,2-2,6%); сахар (в годовом измерении -6,6%);

(в годовом измерении -6,6%); рис и макаронные изделия.

Заметным остается общий тренд к падению цен на овощи в годовом разрезе – -21,5%, что связано со стабильным предложением на рынке и достаточными запасами. Цены на алкоголь и табачные изделия в октябре выросли на 1,5%, что обусловлено прежде всего подорожанием табака (+2,2%) в связи с очередным повышением акцизов. В транспортной сфере наблюдается неоднородная динамика:

проезд автотранспортом подорожал на 13,1% за год;

железнодорожные перевозки подешевели на 5% в октябре по сравнению с сентябрем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине производство сливочного масла стало убыточным из-за высоких цен на сырье и падения внутренних и экспортных продаж. Некоторые заводы уже сократили выпуск, а объемы производства октября упали ниже уровня прошлого года. Такая ситуация может спровоцировать рост стоимости продукта для покупателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!