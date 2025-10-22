Цены на продукты в Украине снизились: что происходит со стоимостью в супермаркетах

В сентябре 2025 года цены на продукты снизились на 0,9%, но общий уровень инфляции вырос до 0,3% из-за подорожания образования (+12,4%), одежды (+8,2%) и других услуг. Несмотря на сезонное удешевление фруктов и овощей, потенциал для снижения цен в Украине почти исчерпан, а инфляция может вырасти до 10% до конца года.

Об этом OBOZ.UA стало известно из отчета Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Как сообщили эксперты, инфляция составила 0,3%, тогда как в августе показатель был отрицательным – -0,2%.

Причиной этого стало существенное подорожание услуг и товаров вне продуктовой корзины – в частности, одежды, обуви и образования. По данным Госстата, потребительские цены на продукты в сентябре снизились в среднем на 0,9% – так же, как и в августе. Больше всего подешевели:

фрукты – на 11,8%;

– на овощи – на 10,6%;

– на яйца – на 2,9%;

– на сахар – на 1,5%.

Зато некоторые продукты выросли в цене. Так, сыр и мягкий сыр подорожали на 0,1%, а подсолнечное масло – на 2,1%. Как отметил и. о. директора "Института аграрной экономики", академик Юрий Лупенко, продовольственные товары частично сдерживают инфляцию, но этого уже недостаточно, чтобы компенсировать рост цен в других секторах.

Что подорожало больше всего

Определяющим фактором для возвращения инфляции в "плюс" стало резкое подорожание непродовольственных товаров и услуг. В частности:

одежда и обувь выросли в цене на 8,2%;

выросли в цене на образование – сразу на 12,4%;

– сразу на алкоголь и табак, рестораны и гостиницы – на 1,2%;

– на здравоохранение – на 0,8%;

– на автотранспорт – на 0,6%.

Интересно, что еще в мае–июле цены на одежду и обувь постоянно снижались на 1,9-4,6%, а услуги образования с февраля росли лишь на 0,1% в месяц. Однако в начале учебного года спрос резко вырос, что повлекло ценовой скачок.

По словам эксперта, в ближайшие месяцы 2025 года рост потребительских цен продолжится, хотя, вероятно, не такими темпами, как в прошлом году. Потенциал для снижения стоимости товаров и услуг практически исчерпан.

В то же время стартовая позиция восстановления инфляции в сентябре (0,3%) значительно ниже, чем в предыдущие годы – 1,5% в 2004-м и 0,5% в 2023-м. Это, по словам Лупенко, дает шанс удержать инфляцию в пределах однозначного показателя – до 10% в год, что в условиях военной экономики можно считать позитивным сигналом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за проблем в энергетике цены на продукты в Украине могут вырасти на 10-30%. Больше всего подорожают молочная продукция, мясо, яйца, хлеб и овощи, ведь именно они наиболее зависят от стабильного электроснабжения.

