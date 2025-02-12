Цены на б/у авто в Украине бьют рекорды: в каких регионах можно купить легковушку дешевле

В январе 2025 года средняя цена подержанного легкового автомобиля в Украине составила $6000, и это максимум за последнее время. Дешевле всего авто можно приобрести в Херсонской области ($2650) и Донецкой области ($2900), что обусловлено экономическими трудностями и низким спросом.

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Средняя цена оказалась высокой, поскольку долгое время этот показатель держался на уровне $5500. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного Институтом исследований авторынка.

Рост стоимости объясняется тем, что более дешевые автомобили все чаще продаются через социальные сети, а не на больших платформах объявлений. Таким образом, официальная статистика фиксирует только более дорогие предложения, влияющие на среднее значение. К регионам, где цены ближе к среднему показателю по стране, относятся:

Ривненская область – $6300;

– $6300; Одесская область – $6200;

– $6200; Тернопольская область – $5800;

– $5800; Винницкая область – $5700.

Самые дорогие автомобили традиционно продаются в крупных городах и экономически активных регионах. А именно.

Киев и Киевская область – средняя цена автомобиля составляет $8600 (+$200 по сравнению с декабрем). Высокая стоимость объясняется тем, что в столице наблюдается наибольший спрос на автомобили, а также более высокий уровень доходов населения. Кроме того, здесь работает значительное количество автосалонов и дилеров;

– средняя цена автомобиля составляет (+$200 по сравнению с декабрем). Высокая стоимость объясняется тем, что в столице наблюдается наибольший спрос на автомобили, а также более высокий уровень доходов населения. Кроме того, здесь работает значительное количество автосалонов и дилеров; Львовская область - средняя цена автомобилей составляет $8000 . Львов - мощный экономический центр, а его близость к границе способствует активному импорту автомобилей из Европы, что влияет на цены;

- средняя цена автомобилей составляет . Львов - мощный экономический центр, а его близость к границе способствует активному импорту автомобилей из Европы, что влияет на цены; Закарпатская область — средняя цена подержанного авто здесь достигает $6800. Это обусловлено большим количеством ввезенных из-за границы автомобилей, поскольку Закарпатье традиционно является "окном" для импорта автомобилей в Украину.

В регионах, пострадавших от войны или имеющих сложную экономическую ситуацию, средние цены на авто значительно ниже. Среди них:

Херсонская область – средняя цена авто всего $2650 (-$250 по сравнению с предыдущим месяцем). Основными факторами являются экономические трудности, частичная оккупация региона и близость к зоне боевых действий, что снижает спрос на автомобили.

– средняя цена авто всего (-$250 по сравнению с предыдущим месяцем). Основными факторами являются экономические трудности, частичная оккупация региона и близость к зоне боевых действий, что снижает спрос на автомобили. Донецкая область – средняя цена автомобилей составляет $2900 ($100). Здесь также наблюдается слабая покупательная способность населения из-за войны, влияющей на стоимость авто.

Ценовая разница между регионами имеет несколько основных причин. А именно:

экономическая активность и уровень доходов – в Киеве и Львове больше состоятельных покупателей, готовых тратить больше денег на авто;

близость к границам – в Закарпатье и Львове больше предложений импортных автомобилей, что влияет на ценовой уровень.

– в Закарпатье и Львове больше предложений импортных автомобилей, что влияет на ценовой уровень. война и экономические проблемы – в Херсонской и Донецкой областях экономика ослаблена, что приводит к падению спроса и цен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в январе 2025 украинцы приобрели 14 тыс. таких автомобилей. Средний возраст б/у машин, перешедших на украинские номера, составляет 10 лет. Самой же популярной моделью стала Volkswagen Golf – таких авто купили 714 единиц. В Украине такую машину (в возрасте 10 лет) можно приобрести как за 4600, так и за 22500 долларов.

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