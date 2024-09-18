Цены на основные для украинцев овощи переписали: как изменилась стоимость

В Украине резко подорожали популярные овощи: цены на белокочанную капусту выросли до 22-23 грн/кг, морковь подорожала до 12-23 грн/кг, а огурцы – до 45-50 грн/кг. В то же время, цены на репчатый лук снизились до 10 грн/кг благодаря увеличению предложения.

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Об этом пишут аналитики EastFruit. Рост стоимости овощей, являющихся основными ингредиентами для приготовления борща, произошел на фоне сокращения предложения и повышенного спроса.

Рост цен на овощи в Украине аналитики связывают с рядом факторов, включая ухудшение погодных условий, уменьшение предложения на рынке и сезонность. Особенно это касается таких овощей, как капуста, морковь и свекла, которые входят в традиционный украинский борщовый набор. К примеру, белокочанная капуста подорожала с 15-18 гривен до 22-23 грн/кг, а морковь выросла в цене с 10-12 до 12-23 грн/кг. Свекла также не осталась в стороне – ее цена поднялась с 9-10 грн/кг до 12-13 грн/кг.

Тем не менее, есть и положительные изменения: цены на репчатый лук снизились благодаря увеличению его предложения. Сейчас она стоит от 10 грн/кг, что ниже прошлых показателей.

Среди наиболее ощутимых скачков цен стоит отметить подорожание огурца. Если на прошлой неделе его продавали по 30-40 грн/кг, то сейчас цена поднялась до 45-50 грн/кг из-за повышенного спроса и сокращения предложения. Похожая ситуация наблюдается с помидорами и сладким перцем, цены на которые тоже выросли. Помидоры сейчас стоят от 20 до 45 грн/кг, что значительно выше предыдущих 15-30 грн/кг, а перец подорожал с 30-45 грн/кг до 35-50 грн/кг.

В частности, овощи, обычно дешевеющие в сентябре-октябре из-за сезонности, в этом году показали рост цен. К примеру, кабачок и баклажан увеличили свою стоимость до 12-15 грн/кг и 20-22 грн/кг соответственно. Это создает дополнительное давление на бюджет потребителей.

Цены на зелень показывают разнонаправленные тенденции. В частности, укроп значительно подешевел, упав в цене с 75-200 грн/кг до 50-100 грн/кг. В то же время салат показал существенное понижение – со 120-180 грн/кг до 35-70 грн/кг. Такие изменения свидетельствуют об уменьшении спроса или увеличении предложения на рынке.

Увеличение предложения груши привело к снижению цен на этот фрукт – сейчас килограмм стоит от 15 до 30 грн, что на 32% ниже прошлогоднего. Также подешевели голубика и лимон, что явилось результатом сезонных изменений на рынке.

Аналитики EastFruit отмечают, что на фоне роста цен на овощи в Украине количество объявлений от украинских фермеров на торговых платформах уменьшается. А активизировались поставщики из других стран, в частности Египта и Ирана, которые начинают занимать большую долю на рынке.

Однако, несмотря на эти тенденции, репчатый лук остается самым продаваемым товаром среди овощей, а предложение картофеля сократилось, несмотря на сезон сбора урожая. Также наблюдается сокращение предложения томатов, в то же время увеличилось количество продавцов огурцов и кабачков. Это также оказывает влияние на рыночные цены, создавая новые колебания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на мировых рынках рекордно подорожали кофейные зерна сорта арабика. На бирже в Нью-Йорке декабрьские фьючерсы выросли до 2,68 доллара за фунт – самый высокий показатель с 2011 года.

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