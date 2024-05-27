Цены на нефть слабо растут в ожидании встречи ОПЕК+: сколько теперь стоят эталонные марки

Цены на нефть остаются стабильными в ожидании встречи организации стран – экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) 2 июня, где обсудят продолжение сокращения добычи. Июльский контракт на Brent вырос до $82,30 за баррель, а фьючерсы на WTI поднялись до $77,96.

Об этом сообщает Enkorr. Цены на нефть стабилизировались на торгах в Азии в понедельник, 27 мая, поскольку рынки с нетерпением ждут встречи ОПЕК+.

По данным Reuters, июльский контракт на нефть марки Brent вырос на 18 центов, до $82,30 за баррель. Более активный августовский контракт поднялся на 25 центов, до $82,09. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 24 цента, до $77,96.

На прошлой неделе цены на нефть марки Brent снизились примерно на 2%, тогда как WTI потеряла почти 3%. Это произошло после того, как протоколы Федерального резерва США показали, что некоторые официальные лица готовы еще больше повысить процентные ставки, если сочтут это необходимым для контроля устойчивой инфляции.

Ожидается, что государственные праздники в США и Великобритании в понедельник сохранят торговлю относительно слабой. Предстоящая встреча ОПЕК+ была перенесена на один день, и она пройдет в онлайн-формате. В ходе этой встречи производители обсудят вопросы продления добровольного сокращения добычи на 2,2 миллиона баррелей в день (б/д) на вторую половину года. По словам трех источников из стран ОПЕК+, вероятность продолжения сокращения высока.

Сугандха Сачдева, основатель исследовательской фирмы SS WealthStreet в Дели, отмечает, что ожидания продолжения сокращений будут поддерживать рост фьючерсов на нефть. Однако на траекторию ценовых действий существенно повлияют данные индекса цен производителей США (PPI), запланированные на эту неделю, которые, в свою очередь, могут повлиять на подход Федерального резерва к потенциальным корректировкам ставок.

В сочетании с другим сокращением добычи на 3,66 миллиона б/д, действительным до конца года, общее сокращение добычи ОПЕК+ эквивалентно почти 6% мирового спроса на нефть. ОПЕК заявила, что ожидает еще один год относительно сильного роста спроса на нефть на 2,25 миллиона б/д, тогда как Международное энергетическое агентство прогнозирует более медленный рост на уровне 1,2 миллиона б/д.

Goldman Sachs повысил свой прогноз спроса на нефть на 2030 год до 108,5 миллиона б/д с 106 миллионов б/д. Он также ожидает, что пик спроса на нефть состоится к 2034 году на уровне 110 миллионов б/д с последующим продолжительным плато к 2040 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Индия, несколько месяцев отказывавшаяся покупать российскую нефть из-за угрозы международных санкций, не только возобновила поставки, но и нарастила их до девятимесячного максимума. Это стало возможным благодаря использованию танкеров крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлот".

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