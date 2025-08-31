Цены на аренду квартир в Украине пойдут вверх: когда и где подорожают больше всего

В Украине осенью 2025 года ожидается рост цен на аренду квартир в среднем на 10-20%, особенно в безопасных регионах и на однокомнатное жилье. Отмечается, что это связано с ростом спроса перед учебным годом и уменьшением количества предложений.

Видео дня

Об этом рассказала руководитель сектора по развитию продаж недвижимости Оксана Остапчук в комментарии СМИ. По ее словам, рынок аренды жилья в Украине всегда отличался определенной динамикой, обусловленной сезонными факторами.

Самое заметное колебание стоимости происходит летом и в начале осени, когда студенты и работники активно ищут квартиры для проживания. Именно этот период традиционно характеризуется повышенным спросом и, как следствие, подорожанием жилья. Остапчук подтвердила, что осенью 2025 года украинцев ожидает новая волна роста стоимости аренды. Главная причина – это сочетание двух факторов:

сезонный всплеск спроса: перед началом учебного года значительное количество студентов и молодых специалистов ищут жилье;

перед началом учебного года значительное количество студентов и молодых специалистов ищут жилье; уменьшение количества предложений: часть владельцев сдает квартиры на краткосрочный срок летом, а осенью остаются только более конкурентные варианты.

"За первое полугодие 2025 года средняя стоимость аренды по Украине выросла на 8%, и эта тенденция продолжится. Традиционно пик активности приходится на август-сентябрь, поэтому к осени можно прогнозировать подорожание аренды в пределах 10-20% в безопасных регионах", – отмечает Остапчук.

По словам эксперта, больше всего подорожают однокомнатные квартиры, ведь именно они пользуются наибольшим спросом. Студенты и молодые специалисты обычно ищут недорогой вариант для проживания, что и создает высокий уровень конкуренции в этом сегменте.

Наиболее ощутимый рост ожидается в относительно безопасных регионах, прежде всего в западной Украине. По данным платформы, наибольший спрос фиксируется в:

Киеве;

Львове;

Одессе;

Ужгороде;

Ивано-Франковске.

Столица традиционно остается лидером по количеству откликов на объявления. Однако, наиболее динамичный рост спроса в течение июля 2025 года наблюдался именно в регионах:

Ивано-Франковск – +45%;

Днепр – +39%;

Ужгород – +31%;

Львов – +28%;

Харьков – +18%.

По подсчетам аналитиков, во многих городах стоимость аренды составляет значительную часть средней зарплаты. Например:

1-комнатные квартиры:

Ужгород – 76% от средней зарплаты;

Луцк – 67%;

Львов – 65%;

Киев – 61%.

2-комнатные квартиры:

Киев – 93%;

Ужгород – 88%;

Львов – 81%;

Харьков – 27%;

Запорожье – 35%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы до 1 сентября должны заплатить налоги на недвижимость (квартиры и дома). Если этого не сделать, начислят штраф. При этом платить налог должны не все владельцы, а только те, у кого площадь квартиры больше 60 кв.м., а дома – больше 120 кв.м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!