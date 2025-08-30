Осталось несколько дней: с сентября украинцев начнут штрафовать за неуплату налога на квартиры

Украинцы до 1 сентября должны заплатить налоги на недвижимость (квартиры и дома). Если этого не сделать, начислят штраф. При этом платить налог должны не все владельцы, а только те, у кого площадь квартиры больше 60 кв.м., а дома – больше 120 кв.м.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA и в разъяснениях, которые разместила Государственная налоговая служба. Так, штраф составляет:

при задержке до 30 календарных дней включительно – штраф составит до 5% суммы начисленного налога;

при задержке более 30 календарных дней – 10%.

"Самостоятельное начисление и уплата штрафных санкций за задержку сроков уплаты денежных обязательств налогоплательщиком НКУ не предусмотрено", – отмечают в службе. Если вы должны платить штраф, но вам не пришла квитанция, вы можете не платить. Однако налог могут начислить в период до 1095 дней. То есть, возможно, вам придется заплатить больше в следующем году.

Местные советы имеют полномочия пересматривать размер налога и даже норму по недвижимости. В Налоговом кодексе установлены ограничения: нельзя требовать налог за квартиру до 60 квадратов и дом до 120 квадратов, при том за каждый "лишний квадрат" максимальная ставка налога не может быть выше 1,5% минималки.

В 2025-м украинцы будут платить налог на недвижимость за 2024-й. По состоянию на 1 января 2024-го минималка была на уровне 7100 грн, поэтому максимальная ставка налога – 106,5 грн за каждый "лишний квадрат".

Например, если вы имеете в собственности квартиру площадью 100 квадратов, то вам придется платить за площадь до 40 квадратов. При этом максимально вы заплатите 4260 грн. Однако сумма также будет зависеть и от того, какое решение по размеру налога приняли местные власти.

Как говорится в разъяснении ГНС, не нужно платить налог за недвижимость, которая находится в оккупации или зоне боевых действий. Получив уведомление о начислении налога на недвижимость, гражданин обязан заплатить его в течение двух месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале Дія возобновили предоставление услуги по закрытию физлица-предпринимателя (ФЛП). Теперь ФОПы могут прекратить свою деятельность даже в период недоступности Единого государственного реестра (ЕГР). Для этого нужно авторизоваться на портале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!