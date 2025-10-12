Бензиновый кризис в РФ только усиливается: дефицит топлива ощутила большая половина регионов

Из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России более 57 регионов страны столкнулись с перебоями в поставках топлива, при этом с августа по первые дни октября произошло не менее 26 ударов по НПЗ. Дефицит топлива вызвал закрытие части АЗС, ограничение отпуска бензина, очереди на заправках и запрет экспорта нефтепродуктов.

Об этом пишет BBC. По подсчетам, более половины регионов РФ – не менее 57 из 85 подверглись перебоям в работе автозаправок.

Больше всего проблем возникло на независимых АЗС, тогда как крупные сети тоже испытывают дефицит, особенно на Дальнем Востоке, где инфраструктура базируется лишь на двух крупных заводах. По данным росСМИ, удары затронули каждый третий нефтеперерабатывающий завод страны. Всего с августа зафиксировано не менее 26 атак, из них 14 в августе, 8 в сентябре и 4 в первые дни октября.

Кроме того, согласно Reuters, Bloomberg и S&P Global Commodity Insights, по меньшей мере десять предприятий, включая экспортноориентированные, были частично или полностью остановлены в августе-сентябре. Итоговые расчеты ВВС показывают, что с начала года украинские беспилотники атаковали 21 из 38 крупнейших НПЗ России – это на 48% больше, чем за весь 2024 год.

Последствия этих ударов ощущают рядовые граждане. Жители регионов сообщают об очередях на АЗС, ограничении отпуска топлива и отсутствии отдельных марок бензина. Например, житель России Олег рассказал, что в аннексированном Крыму и по дороге в Москву не смог заправить полный бак, а пришлось дозаправляться небольшими порциями из-за дефицита и очередей. На Дальнем Востоке введена продажа топлива по талонам, что позволяет хоть частично контролировать дефицит.

Кризис распространился быстро и охватил значительную часть страны. Власти России уже ввели запрет на экспорт нефтепродуктов до конца года, чтобы сдержать внутренний дефицит. При этом цены на бензин продолжают расти, что дополнительно усложняет ситуацию для населения и бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Беларусь увеличила отгрузки автобензина со своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Россию на 40%. Чтобы помочь стране-агрессору преодолеть топливный кризис, в сентябре 2025 года режим Александра Лукашенко ежедневно поставлял на внутренний рынок РФ 49 тыс. тонн бензина.

