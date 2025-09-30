Тариф изменится уже завтра: "Укрпочта" перепишет цены на посылки в США

"Укрпочта" временно снизит тарифы на доставку посылок в Соединенные Штаты – даже несмотря на отмену беспошлинного ввоза дешевых товаров. Это сделает украинский экспорт еще более доступным в период праздничного сезона.

Об этом сообщили в "Укрпочте". Отмечается, что этот период для пересмотра тарифов был выбран, поскольку именно сейчас в США самый горячий сезон продаж – на него приходится более 25% годового объема. Кроме того, половина всего украинского экспорта направляется в США.

Новая стоимость доставки в США

С 1 октября тарифы на мелкие пакеты PRIME будут стартовать будет на $1,5-2 меньше, чем раньше. Стоимость отправления будет зависеть от фактической (не объемной) веса:

до 100 г – $5,97;

100-250 г – $7,02;

250-500 г – $14,00;

500-750 г – $17,62;

750-1000 г – $19,58;

1000-2000 г – $25,17.

Доставка длится от семи дней – благодаря партнерству с DHL Global Match. К тому же, таможенное оформление является прозрачным и удобным и без скрытых комиссий. Сейчас для Украины действует самая низкая ставка среди других стран Европы – 10%. Например, для ЕС – это 15%, для Швейцарии – 45%, а для Молдовы – 25%.

Поддержка и укрепление украинского бизнеса

"Это решение дает тысячам украинских предпринимателей дополнительный шанс удержать экспорт несмотря на новую торговую политику США, которая обязывает платить пошлину даже за товары стоимостью до $800", – отметили в "Укрпочте"

Генеральный директор почтового оператора Игорь Смелянский отметил, что для многих украинцев доставка в Америку является основным источником дохода для семейного бизнеса. В частности это касается жителей прифронтовых регионов. Таким образом украинский бизнес укрепляет позиции на международных площадках не только для себя, но и для "Укрпочты" и своих клиентов.

Также OBOZ.UA сообщал, что "Укрпочта" предоставляет клиентам три бесплатные отправления по тарифу "Приоритетный" за скачивание нового мобильного почтового приложения – сейчас доступна бета-версия приложения. Оно позволит пользователям автоматически отслеживать все посылки, связанные с их номером телефона, получать подробную информацию об отправлении и push-уведомления об изменениях статуса доставки.

