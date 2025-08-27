Такого в 2025 году еще не было: Украину рекордно завалили импортными продуктами

Иностранные производители молокопродуктов увеличивают темпы экспорта своей продукции в Украину – в течение первой половины августа объемы импорта в денежном выражении составили почти $15 млн. Это стало наибольшим показателем за аналогичный период в 2025 году.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Союза молочных предприятий Украины. Отмечается, что в результате сальдо экспорта-импорта молокопродуктов впервые за пять месяцев оказалось отрицательным.

Сколько молочки импортировали

Всего в первой половине августа импорт молокопродуктов вырос до $14,7 млн. Это на 30% больше, чем за аналогичный период июля и почти в полтора раза, чем в первой половине июня.

Так, в натуральном выражении рост происходил почти по всем товарным позициям, а больше всего – по сырной группе. Сыров было ввезено более 1,8 тыс. тонн (+25% к июлю). Именно не эту категорию товаров приходится почти 85% в стоимостной структуре импорта. Упали показатели импорта только сыворотки – ее ввезли на треть меньше.

В результате сальдо экспорта-импорта молокопродуктов впервые с марта стало отрицательным – -4,3 млн долларов. Аналитики объяснили такой существенный рост импорта двумя взаимосвязанными факторами:

ростом внутренних цен на молоко-сырье в Украине на 5% во второй половине июля и которое продолжилось в августе;

частичное снижение конкурентоспособности отечественной продукции, что сделало импорт более привлекательным.

Это в свою очередь влияет на платежный баланс страны и требует взвешенного подхода к ценообразованию на внутреннем рынке молокопродуктов.

Импорт свинины также бьет рекорды

В июле объем импорта свинины в Украину взлетел на 75% к предыдущему месяцу и достиг уровней начала полномасштабного вторжения. Это объясняют ростом цен на отечественную продукцию и падением стоимости мяса за рубежом – теперь между ними минимальная разница.

Всего в июле в Украину завели почти 3,1 тыс. тонн охлажденного и мороженого мяса свиней. Последний раз такая импортная активность наблюдалась еще в 2022-м, что связано с двумя факторами:

дальнейшее подорожание украинской свинины;

снижение цен на зарубежную продукцию.

Если средняя цена на живец свиней убойных кондиций в Украине составила $2,27 в валютном эквиваленте, что на 2% выше, чем в июне, во многих странах Евросоюза отметили снижение цен на свинину. Это отразилось и на ценах импорта, которые в июле были на 8% ниже, чем месяцем ранее.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за весенних заморозков урожай косточковых культур и в частности персиков в Украине был почти потерян. Поэтому полки супермаркетов заполнили плоды из Испании, Турции и Греции, которые стоят заметно меньше отечественных, за которые придется отдать около 200 грн за килограмм.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!