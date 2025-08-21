Такого не было с 2022 года: Украина обошла Россию на одном из ключевых рынков

Украина впервые за время большой войны обошла Россию среди экспортеров подсолнечного масла в Индию. В июле отечественные производители вывезли в эту страну в 1,5 раза больше масла, чем в предыдущем месяце. Между тем экспортная стоимость этого продукта снизилась и теперь стоит меньше масла на внутреннем рынке.

Об этом сообщили в "УкрАгроКонсалте" и AgroReview. Это свидетельствует о стабильном восстановлении позиций Украины на мировом рынке.

Украина вытесняет РФ с рынка масла в Индии

По данным индийских источников, в июле Украина продала в Индию 78 тысяч тонн подсолнечного масла, что на 57% больше, чем в июне. Таким образом Украина впервые за время полномасштабной агрессии обошла Россию, которая экспортировала в Индию 49 тысяч тонн своей продукции.

Всего в прошлом месяце Индия импортировала 200 тысяч тонн подсолнечного масла. Таким образом доли Украины и РФ в импорте этой страны составляют 39% и 25% соответственно.

А в целом за весь маркетинговый год (то есть с сентября-2024 по июль-2025) украинские производители экспортировали в Индию 767 тысяч тонн подсолнечного масла. Это стало рекордом с 2022 года, а также на 55% больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.

Отмечается, что в течение последних сезонов доля Украины колебалась между 13% и 34%, тогда как Россия доминировала на индийском рынке подсолнечного масла. Но во второй половине сезона 2024/2025 российские производители резко сократили объемы производства из-за низкой рентабельности и отмены нулевой экспортной пошлины на российское масло.

Цена на подсолнечное масло в Украине

На экспортном направлении котировки на масло опустились до уровня $1150-1160 за тонну с доставкой в порты Черного моря. Аналитики объясняют это прогнозами высокого урожая подсолнечника в этом году.

Впрочем, на внутреннем рынке стоимость продукции достигает $1170-1200 за тонну. Аналитики объясняют эту разницу дефицитом предложений в стране, а также повышенным спросом со стороны переработчиков и экспортеров, которые активно закупают масло для фасовки и дальнейшей продажи.

На рыночную ситуацию может повлиять начало сбора нового урожая подсолнечника. В этом году он начнется позже обычного – в начале сентября. Благодаря увеличению конкуренции среди производителей цены на масло могут снизиться.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне Совет Европейского Союза отменил все дополнительные проверки для семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои из Украины. Это предоставит украинским производителям полный доступ к рынку ЕС и будет способствовать экспорту семян этих аграрных культур.

