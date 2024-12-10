Такого не было более 50 лет: во всем мире растут цены на популярный продукт

Во всем мире растет стоимость кофе в зернах. С начала года цена кофе арабика уже взлетела на 80%, достигнув рекордного показателя более чем за 50 лет. Это может привести к тому, что кофейни и супермаркеты Украины тоже могут скоро пересмотреть стоимость товара.

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Как сообщает Bloomberg, только за 10 декабря фьючерсные котировки на зерна арабики на бирже в Нью-Йорке выросли на 4,9% – до $3446 за фунт. Это стало рекордным показателем для этого товара с 1972 года.

"Возросли опасения относительно будущих поставок из Бразилии, крупнейшего производителя кофе, после продолжительного засушливого периода в начале этого года. Вдобавок к этому растет беспокойство насчет производства во Вьетнаме – крупнейшем производителе дешевой робусты – после того, как его ключевой кофейный пояс пострадал от засухи в период роста, а в начале сбора урожая прошли сильные дожди", – говорится в заявлении.

На этом фоне международный кофейный трейдер Volcafe снизил свой прогноз по производству арабики в Бразилии. Предполагается, что в следующем сезоне он составит только 34,4 млн мешков, что примерно на 11 млн мешков меньше сентябрьского прогноза.

В результате в 2025–2026 годах спрос на кофе в мире может на 8,5 млн мешков превзойти производство. Таким образом, впервые в истории дефицит поставок этого продукта будет длиться пять лет.

Это может еще сильнее увеличить издержки для обжарщиков и кафе, которые переложат их на потребителей. Из-за давления со стороны производителей продавцы уже подняли цены и отказались от скидок, чтобы защитить свою маржу. Среди тех, кто уже анонсировал рост цен и уменьшение объема упаковок продукции, отметилась компания Nestle.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2024 году Украине не удалось собрать запланированный объем урожая картофеля, поэтому его импорт сильно вырос, равно как и цены для конечного потребителя. В то же время в отношении других овощей сложилась противоположная ситуация.

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