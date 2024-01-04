Украинцам готовят новые правила растаможки авто: в Верховную Раду подан законопроект

Украинцам все же могут дать возможность растамаживать б/у легковые автомобили в Дії – для этого в Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №10380, который, как уверяется, значительно уменьшает человеческий фактор в процессе растаможивания.

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Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил, что в случае принятия документа:

украинцы смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение Дія;

а бизнес – через портал Дія.

Что хотят поменять

Сейчас, по словам Федорова, на процедуру определения таможенной стоимости оказывает влияние человеческий фактор. В частности, отмечает он, во многом "стоимость зависит напрямую от таможенного инспектора".

"Поэтому при отсутствии четких критериев есть возможности для злоупотребления. Как со стороны должностных лиц таможни, так и со стороны декларантов, часто вносящих меньшую стоимость машины, чтобы уменьшить таможенный платеж, то есть фактически уменьшают поступления в бюджет", – объяснил министр.

Вместо этого авторы законопроекта хотят создать Базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей. Как объяснил Федоров:

ее сформирует Минцифры на основе данных таможни;

в системе будет таможенная стоимость новых легковых автомобилей, проходивших таможенное оформление в Украине с 2007 года, с указанием марки, модели, года выпуска, типа и объема двигателя.

"Весь процесс растаможки будет онлайн. Дія даже поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду. Цифровизация сделает процесс растаможки прозрачным и быстрым. А главное – полностью невозможны любые коррупционные схемы на таможне", – рассказал министр.

Предыдущую попытку провалили

Ранее уже предпринималась попытка перевести растамаживание авто в Дію. Однако народные депутаты не поддержали этого.

"Предыдущая концепция строилась на определении таможенных платежей исключительно по техническим характеристикам авто – без таможенной стоимости. Потому предварительную концепцию не поддержали нардепы", – объяснил Федоров.

При этом он уверил: в новый законопроект включили возможность соблюдения ключевых международных норм. А также убрали человеческий фактор при определении таможенной стоимости авто – через автоматизацию этого процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине сильно подорожал ряд административных услуг сервисных центров МВД. Например, выдача водительского удостоверения теперь стоит 230 грн (без учета комиссии банка или платежной системы, через которую будет производиться платеж), тогда как раньше было 26 грн.

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