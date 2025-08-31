Страна ЕС вводит новые правила для въезда: что изменится для украинцев – СМИ

Уже с 1 сентября 2025 года Латвия вводит новые правила въезда для граждан Украины и других третьих стран. Отныне, не позднее чем за 48 часов до поездки нужно обязательно подать онлайн-анкету с данными о цели, маршруте и месте пребывания. За отсутствие заполненной анкеты при пересечении границы путешественникам грозит штраф до 2000 евро (96 549 грн), даже если поездка является краткосрочной или транзитной.

Видео дня

Об этом пишет издание LRT. Правило распространяется как на прямые поездки, так и на транзитные путешествия через территорию страны.

Цель нововведений – усиление контроля за въездом и повышение уровня безопасности. Согласно принятым изменениям, минимум за 48 часов до пересечения границы путешественники должны подать специальную электронную анкету на сайте eta.gov.lv.

Без этого документа въезд в страну будет считаться нарушением, и путешественник может получить штраф в размере до 2000 евро. Анкета является персональной – подать ее можно только от собственного имени. В ней необходимо указать:

цель поездки;

срок пребывания;

маршрут путешествия;

место жительства в Латвии;

а также информацию о службе в государственных структурах или участие в выборах.

После подачи анкеты на электронную почту будет поступать автоматическое подтверждение. Никакого дополнительного разрешения или ожидания решения от латвийских властей не предусмотрено. Правила распространяются на граждан Украины, которые:

въезжают в Латвию напрямую;

путешествуют транзитом через территорию страны;

имеют временную защиту в ЕС или вид на жительство в другой стране Евросоюза.

Изменения касаются также граждан России и других государств, не входящих в ЕС, НАТО, ОЭСР, а также Швейцарии и Бразилии. Выполнение требований будут проверять не только на границе, но и внутри страны.

Если у представителей служб безопасности возникнут подозрения или сомнения, они могут требовать подтверждения подачи анкеты. Исключения предусмотрены только для лиц, имеющих дипломатический иммунитет, а также для участников краткосрочных официальных визитов.

Для граждан Украины, которые часто посещают Латвию по личным или рабочим причинам, процедура может стать дополнительной бюрократической преградой. Особенно это коснется тех, кто путешествует транзитом, ведь анкета является обязательной даже для короткого пребывания. В то же время латвийские власти отмечают, что система создана для того, чтобы быстрее идентифицировать путешествующих и предупредить возможные угрозы безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, только в 2024 году украинцы уплатили в польский бюджет более 18,7 миллиарда злотых, что составляет миллиарды гривен в пересчете и значительную часть экономического роста соседней страны. В то же время законодательные изменения и возможное сворачивание льгот создают неопределенность для сотен тысяч семей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!