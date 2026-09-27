Страна ЕС усилила контроль на границе: ищут похищенное зерно из Украины

Латвия ввела обязательный пограничный контроль и лабораторную проверку зерна из третьих стран, в том числе следующего транзитом. Таким образом местные власти хотят предотвратить транспортировку по территории страны и через ее портовую инфраструктуру агропродукции, похищенной российскими оккупантами в Украине.

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Как сообщает Delfi, соответствующие поправки к закону "Об обороте кормов для животных" принял Сейм Латвии. Теперь из транзитного зерна будут отбирать пробы для анализа, который может длиться месяц.

Основной фокус – на РФ и Беларусь

Перечень грузов из третьих стран, подлежащих обязательной инспекции, а также порядок проверок установит Кабинет министров Латвии. В первую очередь контроль ориентирован на грузы из России и Беларуси, не предназначенные для рынка ЕС. Однако механизм сделали гибким, чтобы оперативно реагировать на изменение маршрутов или способов фальсификации документов.

"Поправки позволят проверять партии кормов и зерна, в частности отбирать пробы для лабораторных исследований, чтобы установить их фактическое географическое происхождение. Это особенно важно в случаях, когда есть подозрения, что реальное происхождение груза не соответствует документам или что он связан с временно оккупированными территориями Украины", – отметил председатель комиссии Сейма по вопросам народного хозяйства Арвилс Ашераденс.

Украденное зерно везут в Латвию

Ранее Латвия полностью запретила импорт российской и белорусской сельхозпродукции на свой рынок, а в августе 2026 года ограничения дополнительно расширили. Впрочем, её уязвимым местом оставался транзитный коридор.

Поэтому Украина передала данные о больших объемах украденного на оккупированных территориях зерна, которое по поддельным российским документам пытаются вывозить через латвийские порты. В Министерстве сельского хозяйства Латвии зафиксировали аномальный скачок спроса на транзит и перевалку российского зерна, что и стало толчком к введению комплексных проверок.

Как отметил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, на время проведения анализов задерживать грузы в портах на целый месяц не будут. Однако, если лабораторная экспертиза подтвердит фальсификацию происхождения или украинский след, Латвия немедленно будет передавать эту информацию конечным покупателям зерна, блокируя дальнейшие "серые" схемы.

Основные элементы нового механизма контроля

Обязательные пробы

PVD будет отбирать образцы транзитного зерна даже в тех случаях, когда оно не продается в ЕС.

Финансовая ответственность

Поправки предусматривают возможность взимать с лиц, ответственных за груз, предоплату за пограничный контроль и лабораторные тесты.

Информирование покупателей

Проверка и международная сверка данных может длиться до одного месяца.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Литва также резко усилила контроль за зерном из России, которое транзитом проходит через Клайпедский порт. Причина – подозрение, что часть грузов, оформленных как российские, на самом деле может иметь украинское происхождение.

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