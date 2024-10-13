Старых цен больше нет: как в Киеве переписали стоимость квартир

На вторичном рынке недвижимости Киева снизились цены – впрочем, несущественно. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подешевели на 2,25%, или на 1 326 грн – со средних 59 012 до 57 686 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за месяц стоимость кв.м на столичной "вторичке" также снизилась – хотя и фактически незметно. Удешевление составило 0,55%, или 320 грн.

Отметим: несмотря на то, что удешевление является небольшим, оно свидетельствует об изменении тренда – до этого "квадраты" в столице дорожали. К примеру, в начале сентября рост составлял 3,51%, или почти на 2 000 грн в разрезе полугода.

В каком районе цены самые низкие

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблеться от средних 44 889 до 89 001 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 44 112 грн – и за 1 кв.м. в дорогом районе можно купить почти 2 в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем, собственно, 44 889 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Дарницкий – 50 899 грн;

Святошинский – 52 192 грн;

Оболонский – 54 081 грн;

Днепровский – 55 343 грн;

Подольский – 59 517 грн;

Голосеевский – 62 665 грн;

Соломенский – 64 659 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 89 001 грн.

А кроме того, в Шевченковском. Здесь средняя цена "квадрата" составляет 78 146 грн.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 54 000 грн – 8,1% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

51 000 грн – 7,1%;

48 000 грн – 6,5%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 12 000 и 18 000 грн. Таких объявлений по 0,2%.

В Украине готовится резкое подорожание новых квартир

В то же время, в Украине ожидается подорожание новой недвижимости. По прогнозам, цены на первичном рынке вырастут на 20-25% в гривне. При этом часть этого роста придется на подорожание материалов и работ.

Среди причин этого участники рынка называют ожидаемый уровень инфляции в 2025 году в 10%. А также заложенный в проект госбюджета курс доллара в 45 грн, рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний.

"Можем говорить, что по объективным причинам, стоимость новостроек в следующем году может вырасти как минимум на 10-15% в гривне. Однако эти цифры не учитывают удорожание строительных материалов и строительно-монтажных работ. Следовательно, вполне возможно, что в 2025 году реальная стоимость квадратных метров по сравнению с 2024 годом может вырасти в среднем на 20-25%", – отметила Марианна Бигунец, директор по продажам cтроительной компании Gazda.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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