Старые 2 копейки продают за космическую сумму: почему коллекционеры готовы "драться" за монету

Коллекционеров высоко ценят некоторые редкие украинские монеты. К таковым относятся и 2 копейки 2000 года, поскольку официально тогда монетный двор не чеканил монеты такого номинала. Поэтому на них выставляют цены на порядки превосходящие номинал.

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К примеру, на аукционе Violity такую монету готовы продать за 42,5 тыс. гривен (около 1 тысячи долларов). Она выполнена из нержавеющей стали, а сама монета в хорошем состоянии (и это действительно видно из фото) и не подвергалась реставрации.

Желающие ее приобрести могут принять участие в открытых торгах, или же выкупить ее по фиксированной цене в 45 099 гривен. Высокая стоимость лота свидетельствует о редкости такой монеты.

Чем особенные 2 копейки 2000 года

Согласно данным Национального банка Украины, в 2000 году монеты номиналом 2 копейки официально не чеканились. Их производили только в 1992-1994, 1996 и в 2001-2013 годах.

Подобные монеты чеканились специально для заработка на коллекционерах или были созданы по их заказу. Поэтому ни тираж, ни доступное количество таких монет точно неизвестно, а значит найти такие экземпляры довольно сложно, объясняют специалисты.

К особенностям такой монеты относится отсутствие эмблемы НБУ, несмотря на то, что она не является подделкой, поскольку отчеканена на официальных мощностях Киевского монетного двора. Кроме того, такая монета также отличается очень широким кантом – это говорит о том, что для ее изготовления мог использоваться штамп, предназначенный для 1-копеечной монеты.

Как уже сообщал OBOZ.UA, некоторые украинские монеты становятся коллекционными – из-за наличия у них определенных особенностей. А потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен. К примеру, на аукционе продали украинскую монету 1 грн за 49 000 грн.

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