США и ОПЕК+ "запустили" рост цен на нефть: что происходит на рынке

На мировых рынках заметно выросли цены на нефть. Утром 1 октября фьючерсы на марку Brent с поставкой в декабре подорожали 28 центов и достигли 66,31 доллара за баррель. А стоимость американской WTI выросла на 26 центов – до 62,63 доллара за баррель. Произошло же это на фоне планов ОПЕК+ (Организация стран- экспортеров нефти и ее союзники) увеличить объем добычи ресурса, а также шатдауна в США.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: в настоящее время рынок оценивает, как эти факторы могут повлиять на экономику и спрос на топливо.

"ОПЕК+ постепенно наращивает добычу, и это усиливает опасения из-за возможного избытка нефти. Кроме того, организация может увеличить добычу до 500 тыс. баррелей в день уже в ноябре – что в три раза превысит октябрьский прирост", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, в самой ОПЕК опровергли сообщения о повышении добычи до 500 тыс. баррелей. Там утверждают, что это заблуждение.

"По словам других источников, 8 стран альянса, которые качают почти половину мировой нефти обсуждают увеличение добічи в рамках 274–411 тыс. баррелей в день", – рассказали аналитики.

"Тем временем в США в среду фактически остановилась работу госструктур: из-за политических разногласий Конгресс и Белый дом так и не договорились о финансировании. Шатдаун приведет к тому, что ключевой отчет по рынку труда за сентябрь не будет опубликован, авиасообщение замедлится и т.д. Из-за этого госструктуры ежедневно теряют около 400 млн долларов", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, США ранее озвучили идею новых санкций против России, которые могут побудить Кремль к миру. Штаты планируют призвать своих союзников в "Большой семерке" ввести тариф для Китая и Индии в размере 100% за то, что они покупают российскую нефть. США также будут призывать своих союзников ввести санкции против организаций, поддерживающих российскую военную промышленность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!