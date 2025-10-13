Спрос и цены выросли в разы: какими товарами запасаются украинцы на случай блэкаутов

После новых обстрелов энергетической инфраструктуры украинцы массово скупают генераторы, зарядные станции и фонари – продажи таких товаров выросли почти вчетверо. Больше всего покупают павербанки, плитки, горелки и аккумуляторные станции, спрос на которые подскочил в 7-8 раз.

Видео дня

Об этом сообщила сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов в комментарии "Интерфакс". По данным аналитиков компании, украинцы прагматично реагируют на угрозу новых отключений: скупают зарядные устройства, генераторы, фонари, газовые горелки и аккумуляторные станции.

Граждане пытаются обеспечить себе автономность и независимость от электросети, чтобы быть готовыми к повторным блэкаутам. "Украинцы очень быстро реагируют на угрозы, покупая все необходимое для автономного обеспечения энергией", – сообщили в пресс-службе торговой сети.

Что именно покупают украинцы

Заметно вырос спрос на павербанки, горелки и туристические плитки – в 8,4 раза. Продажи зарядных станций увеличились почти в 7 раз, а фонарей и газовых баллонов – в 3,7 раза.

Существенно повысились и продажи генераторов, способных обеспечить энергетическую автономность частных домов – они выросли почти втрое. Также в магазинах фиксируется рост спроса на свечи (+60%), батарейки (+39%) и аккумуляторы (+20%). Такие тенденции напоминают ситуацию зимы 2022–2023 годов, когда после атак России на критическую инфраструктуру украинцы также массово покупали генераторы, буржуйки и другие средства резервного питания.

После последних массовых атак и перебоев с электроснабжением украинцы начали активно скупать генераторы, зарядные станции и павербанки. При этом из-за повышенного спроса цены на технику для резервного питания выросли до 30% всего за неделю.

Об этом сообщила и.о. председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух. По ее словам, во многих регионах, включая Киев, люди оставались без электричества и воды по 12–18 часов, и именно в этот период некоторые поставщики резко подняли цены.

"В то время, как люди сидели без электричества и воды, некоторые решили подзаработать. Мы уже фиксируем факты стремительного повышения цен – на некоторые модели зарядных станций цена выросла более чем на две тысячи гривен в течение двух часов", – заявила Карнаух.

Налоговая служба зафиксировала, что спекуляции преимущественно происходят на уровне оптовых поставщиков, которые искусственно повышают цены, реагируя на рост спроса. Кроме того, выявлены случаи "серых" продаж, когда продавцы не регистрируют расчетные операции или занижают официальную стоимость товара.

ГНС усилила контроль за кассовой дисциплиной и проверяет правильность формирования цен для определения полноты налоговых платежей. "Мы все видим, фиксируем и будем реагировать должным образом. Спекуляции на человеческих потребностях – это не бизнес, а откровенная нажива. Очень надеюсь, что этот ценовой скачок будет кратковременным", – подытожила руководительница службы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Министерстве энергетики не исключают, что в случае продолжения российских атак по украинской энергосистеме длительные отключения света могут вернуться. И хотя там отмечают, что сейчас такая вероятность является теоретической, подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!